Gareca le quita la presión a Perú previo al juego del 3 de junio: “Colombia siempre está exigida a ser protagonista”

Faltan 48 horas para que la selección Colombia, bajo el mando de Reinaldo Rueda, se enfrente a Perú por la jornada 7 de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Aunque ambas selecciones llegarán con la obligación de ganar, Colombia porque suma cuatro puntos y Perú porque solo tiene uno, para algunos la responsabilidad de salir victorioso el próximo 3 de junio recae en el conjunto inca: se ubica penúltimo en la tabla de posiciones y jugará el partido en condición de local, en Lima.

No obstante la localía, Ricardo el ‘Tigre’ Gareca, técnico de Perú, cree que es el combinado tricolor el que debe ser protagonista; así lo dejó ver en una rueda de prensa este 1 de junio, en la que le cedió la presión de ganar a Colombia.

Gareca, que encaminó a la selección peruana rumbo a la Copa Mundial de Rusia (2018) luego de 36 años en los que no participó en el máximo evento a nivel de fútbol, también dejó claro que si bien Colombia tendrá dos bajas importantes, Radamel Falcao García y James Rodríguez, prefiere concentrarse en quienes ocuparán sus lugares en el campo de juego.

El exdelantero del América de Cali entre 1985 y 1989 manifestó que incluso con la ausencia de los dos referentes en mención, ya se han hecho una idea de la Colombia a la que se enfrentarán.

Lo que se vaticina es que ante la falta de un volante ‘10′, el combinado tricolor explote las bandas con Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz y, en la delantera, apueste por el buen momento de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Así como en Colombia faltarán, si se quiere, los dos máximos referentes en los últimos años, en Perú podría no jugar una las fichas claves en el ataque. Se trata de Paolo Guerrero, quien recién se recupera de una lesión en la rodilla y está acondicionándose físicamente para retomar ritmo de juego.

Sobre el jugador de 37 años, que suma 39 goles con la selección de Perú, de la cual además es el capitán, Gareca agregó:

“Vi muy bien y contento a Paolo Guerrero, con muchas ganas. A él le hace falta jugar. Buscamos que agarre ritmo en los entrenamientos. Contemplamos la posibilidad de que pueda ser del arranque en las eliminatorias, pero no lo puedo confirmar ahora. Hay que ver que no aparezcan molestias y el partido con Colombia demandará un gran desgaste físico”.

El estratega argentino, como otras personalidades del mundo del fútbol, también manifestó su inconformismo por la decisión de la Conmebol de designar a Brasil como sede de la Copa América que comenzará el 11 de junio.

“No me parece que la Copa América deba disputarse en el mismo lugar de la última vez, pero por el tema de la pandemia no; pandemia hay en todos lados y en Sudamérica es un desastre todo. Me parece lo más justo ver otras opciones y no repetir la sede”, concluyó.