“Volver a la selección Colombia ha sido un bálsamo de tranquilidad”: Sebastián Pérez sobre el llamado de Rueda

Sebastián Pérez es jugador del Boavista, de la primera división portuguesa. Foto: FCF

Una de las mayores sorpresas en la lista de convocados a la selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina, por las jornadas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, fue Sebastián Pérez. El volante de contención no era llamado a representar al país hace cinco años, cuando la “estaba rompiendo” con el Boca Juniors.

Pese a ganarse la confianza de José Néstor Pekerman en 2016, año en que le dio la oportunidad de debutar contra Bolivia, Pérez dejó de ser convocado al combinado tricolor en 2017: en abril sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda, por la que estuvo fuera de las canchas nueve meses. Desde ese entonces, el antioqueño, que figuraba como una de las jóvenes promesas del fútbol nacional, no encontró los minutos deseados en el conjunto xeneize ni en Colombia.

Sebastián Pérez en Boca Juniors, 2018.

Hoy, gracias a su nivel con el Boavista (Portugal), fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para dos de los juegos más importantes de Colombia, dado que de 12 puntos posibles en lo que va de las eliminatorias, solo ha sumado cuatro. Acerca de su vuelta a la ‘sele’, Sebastián Pérez habló en rueda de prensa:

Sobre los cinco años sin ser convocado

Lejos de lamentar no haber sido llamado a la selección Colombia por la lesión que rompió su vida profesional en dos, Sebastián Pérez afirmó que llega al equipo con mayor madurez y la experiencia de jugar en el fútbol europeo, donde se requiere mayor agresividad. Además, contó que “volver a la selección en esta etapa de mi carrera ha sido un bálsamo de tranquilidad”, en cuanto a saber que “quizás vengo haciendo las cosas muy bien en mi club”.

“Tengo un poquito más de madurez. Pienso que en estos últimos años tuve muchísimos aprendizajes, me pasaron cosas buenas y otras no tan buenas de las cuales uno aprende. Futbolísticamente, creo que le he añadido un poquito más de agresividad, un poco más de ida y vuelta, un poco más de intensidad que digamos en Europa te lo exigen sí o sí así”.

Lo que puede aportar al combinado tricolor

Como volante de primera línea, Pérez tiene claro que su función no es solo recuperar la pelota, sino conectar a la defensa con el ataque. Y piensa que jugadores como Duván Zapata, que son buenos pivoteando, tienen la oportunidad de realizar bien su labor.

<i>“Siempre me he caracterizado por ser un jugador que tiene mucho la pelota</i><i><b>, por ayudar con la salida desde atrás, asociarme, no solo con los defensas a la hora de recuperar la pelota, </b></i><i>también con los mediocampistas y delanteros. Voy a intentar apoyarme en que mis compañeros estén en una excelente actualidad. Ojalá lo pueda aplicar en el equipo”.</i>

Reinaldo Rueda como técnico

Acerca de la llegada de Reinaldo Rueda tras el fracaso de Queiroz con el equipo, el volante cree que es una situación de la que se debe hablar en el interior del plantel. Lo importante de las derrotas contra Uruguay y Venezuela los dos últimos compromisos, para él, es corregir los errores.

“Ahora se tiene un nuevo entrenador. Lo que pasó hay que analizarlo de puertas para dentro: qué errores se cometieron, como en todos los equipos. Ahora hay que pensar en tratar de corregir esos errores. Vienen jugadores que tienen una actualidad impresionante, ojalá que podamos cada uno aportar eso que hacemos en los clubes”.

La presión no solo es para Perú

Más allá de que la prensa deportiva afirme que la presión de ganar el 3 de junio es de Perú, al jugar en Lima y sumar solo un punto en las eliminatorias, Sebastián Pérez piensa lo contrario.

“La presión la tienen todos, ellos fueron al último Mundial y están obligados a volver. Nosotros llevamos dos mundiales consecutivos y siempre vestir la camiseta de la selección te genera presión. Supuestamente, por el hecho de que ellos sean locales, tendrían un poco más de presión, pero para nosotros es lo mismo. En la eliminatoria, a donde vayas tienes que conseguir los resultados”.

