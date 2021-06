Rafa Benítez, con quien James no tiene gratos recuerdos en el Real Madrid, suena como técnico del Everton

Rafa Benítez dirigió a James Rodríguez en el Real Madrid en el 2015.

Pese a la desconvocatoria de James Rodríguez en la selección Colombia para afrontar los dos partidos que se avecinan, el volante creativo ha compartido fotografías en sus redes sociales donde se le ve tranquilo, entrenando para regresar a su mejor estado físico, porque de su calidad nadie duda. El pasado 31 de mayo publicó una foto en la que se le ve en un ejercitándose en un gimnasio, y este martes, una junto a su amigo Maluma, luego de “patear la pecosa” juntos.

En contexto: “Buenos pases te di hoy”: James Rodríguez y Maluma se encontraron y jugaron un partido

Su tranquilidad, sin embargo, se vería interrumpida por dos razones: la salida de Carlo Ancelotti, quien hoy dio a conocer que entrenará al Real Madrid la próxima temporada, y la posible llegada de Rafa Benítez, quien ya dirigió al colombiano en el conjunto español y con el que no le fue muy bien, al banquillo del Everton.

Lo que ha estado informando la prensa inglesa, y concretamente The Telegraph, es que Rafa Benítez, quien tuvo su mejor temporada como entrenador con el Liverpool en 2005 —año en que se coronó campeón de la Champions League—, es uno de los candidatos para reemplazar a ‘Carletto’ como DT de los blues.

“Rafa está disponible y estoy seguro que listo, si el Everton está preparado para tratar de abordar una de las operaciones más importantes en la historia del fútbol del Merseyside”, dijo este martes al medio The Telegraph Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool y la selección inglesa.

En Twitter, Carragher agregó:

“Rafa Benítez debería estar en lo más alto de la lista del Everton para reemplazar al Ancelotti, mejor entrenador que cualquiera de los otros candidatos”.

Lo que sería bueno para Everton no lo sería tanto para James Rodríguez, quien tiene contrato con el club hasta mediados de 2022, ya que cuando estuvo bajo la dirección de Benítez no le fue bien.

El pasado de James Rodríguez con Benítez

La complicada relación entre James Rodríguez y Rafa Benítez comenzó luego de la Copa América 2015. En septiembre de ese año, después del torneo continental, el colombiano no adelantó su regreso de vacaciones para sumarse a la pretemporada, como el técnico le había solicitado y como sí lo hizo el brasileño Casemiro, razón por la cual en el primer partido de La Liga, contra el Sporting, fue suplente.

Ese día, Benítez afirmó ante los medios: “En este momento si no jugó es por una diferencia respecto a sus compañeros que se puede compensar con su calidad. No hay debate, es una decisión técnica y no personal”. Y James, tres días después, comentó: “Estoy mejor que nunca”, hecho que dejó ver que desde un comienzo, el entendimiento entre los dos no fue el mejor.

Entre el 3 de junio de 2015 y el 4 de enero de 2016, James jugó solo 11 partidos con Benítez, 9 de ellos de titular. AFP

La relación entre ambos empeoró en octubre de ese año, época para la cual James Rodríguez viajó a una convocatoria con la selección Colombia recién recuperado de una lesión que lo había dejado sin jugar con el Real Madrid, hecho que no le gustó mucho al estratega español, quien comentó: “Nada podemos hacer”.

La confianza del entrenador en el volante creativo acabó de perderse debido a sus lesiones, que lo alejaron 50 días de las canchas cuando él estuvo como DT a cargo. Entre el 3 de junio de 2015 y el 4 de enero de 2016, James jugó solo 11 partidos con Benítez, 9 de ellos de titular.

SEGUIR LEYENDO: