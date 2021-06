Carlo Ancelotti regresó al Real Madrid y los memes estallaron contra James Rodríguez

Los memes no se hicieron esperar tras la salida de Ancelotti del Everton. Foto: REUTERS/@soleimani_9/@dgonza97.

La noticia se dio a conocer este martes 1 de junio: el técnico, Carlo Ancelotti, fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid en lo será su segundo ciclo al mando del conjunto ‘Merengue’. Con ello, el italiano dejó la dirección del Everton, club al cual llegó en diciembre del 2019 tras ser despedido del Napoli, y en el cual estaba al mando de los colombianos, James Rodríguez y Yerry Mina.

Recordemos que a principios de abril el propio James dijo en una entrevista con ESPN que, de no haber sido porque el estratega italiano estuviera en el banquillo, él no hubiera tomado la decisión de llegar al Everton: “Lo diré con toda sinceridad que si Carlo no estuviera aquí, no habría venido. Lo diré con todo mi corazón, él fue una de las razones por las que vine”, expresó entonces.

Por esa misma razón, los usuarios en internet aprovecharon para ‘montársela’ al colombiano, y son varios los memes que circulan en redes sociales bromeando sobre el hecho, ya que no es la primera vez que esta situación le ocurre a James con Ancelotti.

Uno de los memes parodió la cara que el volante colombiano tendría tras conocer que el también exjugador de fútbol partiría rumbo a España: “James viendo que Ancelotti se va del Everton a Real Madrid” y otras tantas estuvieron a la orden del día, referenciando a personajes como Gokú, de la serie Dragon Ball Z, y a Mike Wazowski, de la película Monsters Inc.

Otros usuarios, por ejemplo, hicieron referencia al “duro” momento que debe de estar pasando Rodríguez. Pero, sin duda, algunas de las imágenes más compartidas fueron las que hicieron referencia a que el cucuteño le pediría al estratega italiano que lo llevara de regreso al Madrid, como ocurrió con el famoso meme del conejo Bugs Bunny con un fondo de la extinta Unión Soviética de fondo diciendo “nos vamos”.

La cuenta de humor futbolístico, Gol Garra, también hizo parte de las bromas en internet y publicó la foto de un montaje de Los Simpsons con la foto de James, en el cual este entraba a la casa de Ancelotti cargando un ramo de rosas y unos chocolates.

LOS OTROS ‘DESPLANTES’ DE ANCELOTTI A JAMES:

La historia detrás de esta tendencia en redes consiste en que no es la primera vez que James llega a un club, por pedido expreso de ‘Carleto’, y luego es ‘abandonado’ por este.

El primer caso ocurrió luego del Mundial de Brasil 2014, donde Rodríguez brilló y llegó al Real Madrid en una transferencia récord de más de 75 millones de euros. En esa temporada debut en España, el ‘10’ sobresalió, pero, tras la salida de Carlo a mediados del 2015 por anuncio del presidente Florentino Pérez, este fue perdiendo terreno poco a poco en el equipo.

La segunda ocasión fue en el Bayern Múnich, a donde James arribó en 2017 a préstamo con opción de compra cuando el DT era Ancelotti. Pero, nuevamente, la ‘dicha’ le duró poco ya que, tan solo un par de meses después, el 28 de septiembre de 2017, el estratega fue despedido tras una derrota 3-0 frente al París Saint-Germain.

Si bien el volante ‘Cafetero’ duró una campaña más (hasta el 2019), este pidió no continuar en el equipo. Así lo confirmó en su momento el el director general del club y exjugador, Karl-Heinz Rummenigge, en diálogo con Sport1: “En principio, la decisión se tomó porque él vino antes del final de la temporada y me pidió que no activara la opción de compra, y su agente [Jorge Mendes] me llamó de nuevo la semana pasada. [...] Siempre he dicho que soy un fanático de su juego, su pie izquierdo es excepcional, su porcentaje de goles. Fue un jugador de alta calidad. Pero él tiene las pretensiones de jugar en todos los partidos y eso no lo ve garantizado”.

