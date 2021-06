Actriz que interpretó a Daniela Franco estaría dispuesta a repetir su papel en ‘Padres e hijos’

Foto de redes sociales

Sin duda alguna, Padres e hijos fue una de las producciones más queridas de la televisión nacional gracias a los casi 17 años en que fue emitida, y en los que acompañó a los colombianos con sus historias cotidianas, reales y llenas de mensajes para las familias.

Esta serie, que se convirtió en la producción con mayor duración en Colombia, marcó varias generaciones, además de que fue el precedente para que a varios actores y artistas se les abrieran las puertas en el mundo del entretenimiento y alzaran el vuelo con nuevos personajes en destados proyectos.

Entre ellos se destacan Lina Tejeiro, Manolo Cardona, Luis Eduardo Motoa, Fabián Ríos, Johanna Fadul, Juan Pablo Obregón, Sebastián Vega y Ana Victoria Beltrán. En su mayoría, todos han continuado trabajando para la televisión y gracias a las redes sociales también han incursionado en otros escenarios.

Precisamente una de las actrices que más resonó en la serie fue Ana Victoria Beltrán, a quien la gente no deja de recordar y asociar con su papel de Daniela Franco en Padres e hijos.

Después de que la grabación de la producción terminó, la colombiana tuvo que enfrentarse a varios dilemas debido al desempleo. En algunas entrevistas para medios locales ha precisado que su salario por trabajar en ‘Padres e hijos’ no fue muy alto, pero que el verdadero problema fue que no ahorró ni administró bien sus recursos.

Fue por ese motivo que a Ana Victoria Beltrán no volvió a ser vista con frecuencia en la televisión sino que decidió emprender en otros negocios a nivel personal, siendo a su vez un fiel testimonio de que la actuación no le llena los bolsillos a nadie. Por ejemplo, tuvo un restaurante y fue la mesera del mismo. “Uno es un ser humano que tiene que vivir”, mencionó en una entrevista.

No obstante, para miles de colombianos siguió siendo Daniela Franco y, en esta nueva era en que se están retransmitiendo clásicas producciones en la franja nacional, no se descarta que la artista colombiana pudiera regresar a la pantalla con este icónico personaje.

Resulta que en una ronda de preguntas y respuestas en la red social Instagram, un usuario le preguntó directamente a Ana Victoria qué piensa sobre esa posibilidad. “¿Si te volvieran a llamar para ‘Padres e hijos’, nuevamente lo aceptarías?”.

En la grabación que compartió la artista con su respuesta se le ve muy pensativa y algo dudosa de lo que va a decir. Sin embargo, titubeando un poco dio a entender que tal vez... podría ser. “No sé, de pronto, pues la gente me sigue viendo como Daniela y bueno. Ay no sé...”, contestó.

“Ya no sería lo mismo. Yo pienso que hay que superar ese capítulo de la televisión colombiana y seguir adelante”; “La eterna Daniela”; “¿Cómo así, ella no es Daniela? Cómo olvidar ‘Padres e hijos’”; “Dios mío, a ella no le pasan los años, la veo como cuando actuó en ‘Padres e hijos’”; “Daniela, la mil novios para toda la vida”; “Yo me la volvería a ver”, “Fui su fan número uno y lo volvería a ser”, son algunos de los comentarios que varios internautas han dejado tras escuchar a la actriz.

Entretanto, Ana Victoria Beltrán está preparando el que quizá se convirtió en el mayor sueño de su vida. Abrió su propia agencia de actuación, modelaje y producciones, llamada V&V Studio Agencia, con la que quiere demostrar que la actuación es más arte y menos fama.

