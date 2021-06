Video | Manuela Gómez y Marcela Reyes, una guerra fría de influenciadoras

Manuela Gómez y Marcela Reyes. Foto: Instagram @manugomezfranco1 y @marcelareyes

Un nuevo episodio se registró en Instagram entre las empresarias Marcela Reyes y Manuela Gómez quienes al parecer no se llevan nada bien, pues hace unos días se conoció que la reconocida DJ de guaracha tiene bloqueada a la exprotagonista de novela. En esta ocasión, cada una expresó su opinión sobre la otra través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

En días pasados se dio a conocer la respuesta de la modelo y empresaria que fue cuestionada sobre si ha tenido algún problema con Gómez y si su relación de amistad ya se encontraba por buen camino, a lo que Marcela contestó:

“Chicos, con ella tampoco nunca he tenido ningún problema, ella jamás me ha hecho nada malo a mí ni yo a ella. No sé por qué han salido a decir cosas, la vi una vez en mi vida e incluso la invité, la subí a mi carro y la llevé a una entrevista en una emisora de Medellín”.

Pues bien, Manuela Gómez a través de la misma dinámica, muy popular por estos días entre los personajes de la farándula nacional para interactuar con sus seguidores, respondió a la pregunta de un seguidor que la cuestionó sobre por qué Marcela Reyes la tiene bloqueada, a lo que la empresaria respondió.

“La verdad no sé, yo a ella la conocí muy poco, ella me dijo que le ayudara a postear una canción que estaba lanzando a cambio de publicidad de mis productos, yo le llevé mis productos, nunca me hizo la publicidad”.





Manuela Gómez habla de Marcela Reyes

Cabe recordar que, en diciembre de 2020 la exprotagonista de novela le salió al paso a algunos de los interrogantes que sus seguidores tenían sobre ella, momento que un usuario aprovechó para cuestionarle: “¿Qué opinas de Marcela Reyes? Dijo en un en vivo que tu contenido era muy estúpido”.

Posteriormente, la paisa respondió: “Pues si eso es lo que dice, pues yo respeto mucho. Lo que pasa es que yo no necesito estarme exhibiendo para generar, además, cuando tuve la oportunidad de opacarla tocando lo hice y la saqué del estadio más que ella”.

¿Por qué es famosa Marcela Reyes?

Para 2019 su nombre se dio a conocer por diferentes portales de chismes en las redes sociales, después que se hiciera viral un video en el que se le ve bastante molesta e indignada, al intentar abrir la puerta de una habitación de hotel a patadas para descubrir a su esposo de aquel momento, DJ Exotic (Daniel Alejandro Salinas), montándole cachos con una amiga suya.

Como era de esperarse, la pareja se separó y actualmente Reyes tiene una relación con el cantante urbano B King. Y, además de ser novios, la pareja también ha compartido proyectos musicales como la realización de la canción ‘Destino’, que cuenta hasta el momento con más de cien mil visualizaciones en YouTube.

Manuela Gómez se dio a conocer en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

La paisa estuvo en la versión de 2012 y desde entonces se ha desempeñado como empresaria y ha protagonizado múltiples escándalos, especialmente con Yina Calderón. Recientemente, la paisa confirmó su relación con Juan Esteban Ibarra, empresario que trabaja en El Caballista Colombiano.

