Paola Jara no se aguantó y salió a responderle a los que critican sus cejas

Como es costumbre, la reconocida cantante de música popular Paola Jara de nuevo fue blanco de críticas por parte de algunos usuarios de redes sociales por la manera en que, según ella, le gusta lucir un detalle de su estilo personal. Esta no ha sido la primera vez en que la antioqueña se enfrenta a los comentarios negativos sobre su rostro.

En una ronda de preguntas y respuestas de Instagram, la artista se refirió a un comentario sobre sus cejas, que, al parecer, se ven gruesas y algo despeinadas, de acuerdo con las opiniones que le llegan. “No se ha arreglado las cejas”, decía el misma.

Paola Jara grabó un video en el que mostró en detalle sus cejas y, con un tono sarcástico, aseguró que así es como a ella le gustan, dando a entender que no se las cambiaría por darle gusto a los demás. “Esta es de las cosas que más les atormentan (a los internautas), mis cejas, ya empezaron...Claro que sí, lo que pasa es que a mí me gustan así. Tanto tiempo siguiéndome y no han podido”, respondió.

A pesar de que algunos usuarios salieron a defenderla y a afirmar que sus cejas les parecen bonitas y bien cuidadas, otros mencionaron que la cantante se ve mejor sin maquillaje y que incluso, la forma en que Paola Jara se refirió al comentario fue un poco ruda.

Por estos días, la cantante de música popular e intérprete del tema ‘Que chupe y que llore’ generó otra controversia en internet por la lujosa vida que le da a sus mascotas Coffe y Mia, de raza Pomerania, a los cuales les compra costosos accesorios, le da alimentación premium, los lleva al spa y hasta les tiene sus propias cuentas de Instagram.

Paola Jara, cantante colombiana / Instagram

De hecho, en las redes sociales quedó en evidencia que Paola Jara personalizó las camas de sus perros y los decoró con peluches y varios implementos que hacen lucir a los cachorros como lo que son: las mascotas de una estrella de la industrial musical.

Por otro lado, ni qué decir de los rumores por el supuesto embarazo de Paola Jara, a quien le tocó por sí misma salir a desmentirlos. Tanto en redes sociales como en algunos medios dedicados al entretenimiento se estuvo comentando que supuestamente ya había un compromiso oficial entre la artista y su novio Jessi Uribe, así como la posible llegada de un bebé a su familia.

En la misma ronda de preguntas y respuestas en la que habló de sus cejas, la cantante, de forma jocosa, dijo que nada de lo que se ha dicho es verdad y que ser mamá tampoco está entre sus planes más cercanos.

“Miren, no se pueden dejar creer de todo lo que sale en las redes o escuchen por ahí. Según la gente, llevo en embarazo como un año y medio. Yo no sé entonces donde está el niño”, aseveró la cantante ante sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Vale mencionar que, Paola Jara no tiene hijos pero su actual novio Jessi Uribe tiene cuatro producto de su anterior relación con Sandra Barrios, su exesposa.

Es por este motivo que Jara también ha salido a decir que sus mascotas son lo más importante para ella en este momento de su vida, puesto que los puede cuidar, consentir y hacen sentir feliz. Mientras que no se ve teniendo hijos, pues otra de sus prioridades sin duda alguna es continuar con su música.

