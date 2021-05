Piter Albeiro y Jhonny Rivera y su lujoso viaje en yate en Miami

Son varias las celebridades colombianas que andan de viaje en Miami por estos días, entre ellos Jhonny Rivera, quien aprovechó sus vacaciones para vacunarse contra el Covid-19 y conocer algunos de los más icónicos lugares que se albergan en la capital de la Florida, Estados Unidos.

Fincas, lujosos restaurantes, aviones y vehículos deportivos, son algunos de los escenarios en los que el artista risaraldense ha posado para sus millones de seguidores en Instagram en sus más recientes publicaciones. Sin embargo, en la tarde de este 26 de mayo, recibió una invitación de Piter Albeiro que no pudo rechazar, con la que completó una memorable experiencia y de la cual también quedó evidencia a través de varios videos que ambos compartieron desde sus respectivas cuentas.

Se trató de un paseo por las playas de Miami que duró varias horas y del cual disfrutaron a bordo de un yate que es propiedad del comediante colombiano, en el que acompañaron su encuentro de cerveza, comida y música. También disfrutaron del atardecer y recordaron que se conocen hace mucho tiempo.

“Mi amigo Piter Albeiro me llamó y me dijo ‘Jhonny, vi que estás por Miami y quiero que me aceptes una invitación, por favor’. Yo que estaba solo en el hotel, sin hacer nada y me trajo en su yate a dar una vuelta por todo Miami ¿Qué tal esta vista? ¡Es una cosa de locos!”, comentó Rivera en uno de sus videos.