Jhon Alex Castaño celebró el cumpleaños de su pareja en Estados Unidos

Tomada de Instagram @Od.JennySua

Aunque ya se había confirmado desde hace varios meses que Jhon Alex Castaño se dio una nueva oportunidad en el amor, ahora se le ve muy activo desde sus redes sociales compartiendo fotos y videos junto a Jenny Suárez, la bella odontóloga que le robó el corazón y lo tiene enamorado.

De hecho, la mujer estuvo este 26 de mayo de cumpleaños y lo celebró junto al músico colombiano en Miami (Estados Unidos), donde disfrutaron de la buena comida, los paseos en la ciudad y, por supuesto, de la playa. Historias de Instagram publicadas por la pareja en sus respectivas cuentas, dejaron en evidencia algunos detalles de la íntima celebración.

“Mi amor, Jhon Alex ¡Gracias! No me cansaré de decir que Dios te puso en mi camino y que eres ese hombre maravilloso y hermoso con el que siempre soñé. Te amo”, escribió la mujer, madre de dos hijos y quien al igual que el reconocido cantante, intenta rehacer su vida amorosa después de algunos fallidos intentos.

“Se ve una mujer humilde, no la abandone”, “me alegra mucho verte tan contento y disfrutando al lado de una mujer profesional y que sabe lo que quiere”, y “se ven tan lindos juntos que uno ya comienza a imaginarlos en el altar”; fueron algunos de los comentarios que se almacenaron en la publicación de Jenny Suárez.

En otro de los videos grabados por Castaño, se observa la envidiable figura de su pareja mientras posa en un vestido de baño negro. Además, ella es quien también le acompaña en muchos de sus entrenamientos físicos, tal y como se puede evidenciar en diferentes videos que el artista tiene publicados en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 1.3 millones de seguidores.

Captura de pantalla

De ese modo, Jhon Alex Castaño hace frente a las críticas que le hizo Verónica Jiménez Flórez, expareja con la que terminó su compromiso después de tres años y quien en días recientes arremetió en su contra, luego de que él participara de una dinámica de preguntas calientes que le hacían sus seguidores.

De acuerdo con el intérprete de 40 años, son al menos cuatro las relaciones sexuales que tiene al día y advirtió que nunca ha estado con una mujer de raza negra. Mientras que, sobre las varias preguntas que le hicieron para saber cuánto mide su miembro, aseguró no tener el dato porque nunca se ha tomado el trabajo de tomar las medidas correspondientes.

“No sé, nunca me lo he medido. Me va a tocar traer un metro entonces”, comentó el intérprete de canciones como ‘Amigos con derechos’, ‘Dos razones’ y ‘Amanecí contento’.

Sin embargo, lo que parecía una de tantas dinámicas resultó en tremenda polémica, puesto que Jiménez Flórez publicó al mismo tiempo una historia en su cuenta –que horas más tarde borraría– con la siguientes palabras: “10 CM”. Motivo por el cual muchos no dudaron en pensar que, indirectamente, ella contestó a todas las seguidoras de su expareja que quieren saber el dato exacto.

Cabe mencionar que Castaño y Jiménez rompieron su relación en diciembre de 2019, en medio de una fuerte polémica que se generó entre los curiosos y cercanos a la pareja porque, según ella, el artista comenzó a demostrar un comportamiento agresivo.

“Nosotros terminamos porque Jhon Alex se tornó un poco agresivo y con eso no voy. Tocó dejarlo a la malas, sin querer”, explicó Verónica Jiménez en una transmisión que realizó desde sus redes sociales hacia mayo de 2020, en la cual agregó que todavía le guardaba cariño e inclusive le envió un saludo. Aunque días más tarde, la mujer hizo pública una fotografía con la que quiso demostrar el maltrato físico y psicológico del cual manifestó ser víctima.

Finalmente, todo quedó en una simple controversia pues Jhon Alex Castaño no se pronunció ante las acusaciones y tampoco recibió una denuncia formal de su exnovia por los mencionados hechos.