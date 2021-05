Margarita Rosa de Francisco cuenta detalles de su renuncia como columnista en El Tiempo

Margarita Rosa de Francisco. Foto: Colprensa - Caracol TV.

Hace poco más de tres meses, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco renunció a su columna semanal en El Tiempo, medio que la acogió por unos años para ser parte de su sección de opinión hasta que ella decidió lanzar dardos contra este, lo que resultó en su salida. Este martes, en entrevista con Carolina Sanín por Canal Capital, De Francisco contó cómo fue ese proceso.

Margarita dijo que Roberto Pombo, entonces editor general de ese medio, fue quien la invitó a ser parte “consideraba que El Tiempo era un medio muy prestigioso y sentí que tenía una responsabilidad muy grande al poder escribir ahí al lado de columnistas que admiraba mucho y que leía o leo, bueno, ahorita ya no porque ya no leo El Tiempo”, señaló. Continuó diciendo que cuidó el espacio que tenía y que lo respetó.

Contó que gracias a esa responsabilidad que tenía al escribir en ese espacio empezó a estar más enterada de la realidad del país que antes no había querido indagar y “se me empezaron a cruzar los cables en el sentido ético”. De Francisco recordó que cuando surgió el escándalo de Odebrecht en 2018 y que se empezó a nombrar a Luis Carlos Sarmiento Angulo dentro de él, se empezó a cuestionar su permanencia en dicho diario.

“Esa trinca entre poder político, poder económico y la prensa no podía soportarla estando yo ahí, sin poderla, si quiera, expresarlo por escrito ahí mismo y me demoré mucho en tomar la decisión en comentar esto”, indicó Margarita.

Incluso añadió que algunas personas con las que consultó su última publicación que se denominó ‘dilema ético’, le dijeron que le iba a costar el espacio. “Yo me preguntaba con respecto a los demás columnistas de ahí que cómo es posible que la emprendan contra Uribe, pero no nombren al señor que está por encima de él. Al dueño del circo no lo pueden tocar”.

Además expresó que la revolución que vive Colombia no estará completa hasta que sus colegas en dicho diario “no se bajen de ahí, no sean capaces de bajarse de ahí”. Sin embargo, dijo que entendía que hay muchos que no pueden hacerlo por su estabilidad y resaltó el valor de los jóvenes “que no le deben nada a Sarmiento Angulo” y que hacen periodismo independiente.

“Eso fue lo que dije en un momento dado porque es como querer contar una película, hacer la reseña y no hablar de uno de los protagonistas que es este señor”, repuntó.

Por su parte, Carolina Sanín comparó esta acción de omitir el tema por parte de ciertos columnistas con la corrupción porque “no es solo enriquecerse ilícitamente sino también decidir no decir para no perder algo que tal vez no necesite”. De Francisco indicó que uno de los problemas en el país es que los conglomerados económicos y los políticos trabajen para beneficiar a los primeros con leyes e incluyó a la prensa.

“Por eso están los jóvenes, los más berracos, en las calles diciendo ‘ya no más’, ‘ya no más’”, concluyó la actriz.

Margarita Rosa de Francisco renunció a su columna en el diario en febrero de 2021 motivada por su última columna en la que cuestionó al dueño del medio, Luis Carlos Sarmiento Angulo y por la cual recibió una advertencia de la hija del magnate, Luz Ángela Sarmiento, diciéndole entre otras cosas que podría seguir en el medio si respetaba la honra y el nombre de Sarmiento. De Francisco dijo que su renuncia fue fruto de una reflexión de su propia coherencia “ante el hecho de no poder seguir escribiendo libremente sobre temas como ese, así como lo hice al tocar otros muchos que me inquietaron con la misma intensidad”.

