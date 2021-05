La contundente respuesta de la protagonista de ‘La reina del flow’ a quien la tildó de “porquería”

Aunque a la actriz caleña Carolina Ramírez le siguen llegando insultos y críticas por apoyar el paro nacional y denunciar las atrocidades que están sucediendo en el país, esto no la ha detenido ni asustado. Todo lo contrario, la protagonista de la exitosa novela ‘La reina del flow′ ha alzado aún más alto su voz para brindarle su apoyo a los colombianos y, a su vez, buscar la ayuda de la comunidad internacional, especialmente por la violación de derechos humanos que se ha registrado en varias ciudades.

La colombiana, que actualmente se encuentra radicada en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), diariamente utiliza sus redes sociales con el fin de denunciar y expresar sus opiniones acerca de las arbitrariedades del gobierno nacional y las injusticias que hay en el país, también hasta para oponerse abiertamente a las ideas y comentarios de algunas personalidades de la política que generan polémica.

Lamentablemente, la artista volvió a vivir un episodio amargo en internet por cuenta de un cruce de trinos que comenzó con el comentario de un usuario que preguntó si Margarita Rosa de Francisco y ella, a quienes calificó como “las empáticas”, no se pronunciarían sobre la muerte de un bebé en una ambulancia medio de los bloqueos. Según se conoció, la recién nacida se transportaba por la vía Cali-Buenaventura.

Resulta que otro usuario de la red social Twitter contestó al anterior comentario con un fuerte mensaje en contra de Carolina Ramírez. “Qué va a hablar de eso, ella no lo sufre, igual si dice algo va a decir que son muertes que son necesarias... Porquería de ser humano...”, fueron las palabras del sujeto.

La reconocida actriz no dejó pasar la oportunidad para enfrentar al internauta con una contundente y decente respuesta, con la que decidió crear diálogo y acabar con el odio que fácilmente se genera en redes sociales. “‘Esta’ le responde a usted desde la empatía: ninguna muerte es necesaria. Deje el resentimiento, vea que yo soy chévere y yo quiero un mejor país pa’ usted también”, dijo textualmente Ramírez.

Los demás usuarios en Twitter aplaudieron la posición de la artista y le reiteraron una vez más que su empatía es admirable, pues a la también actriz de producciones como ‘Séptima puerta’ (2004), ‘La hija del mariachi’ (2006) y ‘La Pola’ (2010) no le sobran las palabras y energía para unirse a los jóvenes colombianos y darles ánimos, desde la distancia, para continuar en la lucha por un mejor futuro.

Y es que Carolina Ramírez hace menos de una semana fue víctima de una noticia falsa en internet que alertó a sus seguidores. Supuestamente había fallecido en un trágico accidente de tránsito dejando luto en el mundo del cine y la televisión. Es por esto que no le quedó más remedio que reaccionar con humor al erróneo rumor y dar señales de vida, dejando en claro que hay Carolina para rato y más si trata de construir un mejor país.

A propósito, la caleña hasta ha dejado de hablar de la misma novela que protagoniza y que en estos momentos lidera el rating nacional del prime time. Para ella, claramente las prioridades son otras. “Perdónenme si no me conecto a hablar de la novela, si no pongo un post hablando de lo lindo que es Buenos Aires. La situación acá es muy difícil, mi familia está allá, mis amigos están allá, mis compatriotas están allá”, expresó Carolina en una publicación en Instagram.

