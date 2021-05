Jessica Cediel deja en evidencia a un seguidor que le preguntó si es prepago

Jessica Cediel Instagram

El hecho ocurrió después de que Jessica Cediel subió un video a su cuenta de Instagram contando los avances que ha tenido en su proceso de aumento de masa muscular, combinando una buena alimentación y ejercicio. A pesar de que muchos de sus seguidores han elogiado su cambio y el nuevo aspecto físico que ha logrado conseguir la modelo, los comentarios abusivos y pasados de tono no se hicieron esperar.

En las historias de Instagram la comunicadora publicó la captura de los mensajes periódicos que le envió un hombre, dejando ver que fácilmente podría convertirse en un acosador de la influenciadora. Pero fue este martes cuando el hombre pasó de escribir simples mensajes con un tinte coqueto, a escribir textos obscenos con insultos.

Previo a publicar el pantallazo con el mensaje del hombre, Cediel comentó:

“Me pasó algo demasiado chistoso, y digo que algunos hombres, particularmente, son demasiado misóginos. Tienen un concepto tan erróneo de las mujeres, así que dije: ‘A este man lo voy a boletear”.

Tomada de historias de Instragam @jessicacedielnet

Posteriormente, la presentadora le respondió tajantemente al hombre.

“Qué tal este man lo ridículo. Señor, vea. Primero que todo, yo no estoy pute%&$, ni estoy buscando ‘chimbo’ ni me le estoy ofreciendo a nadie, porque si fuera por eso, créame que me sobran, y usted no se imagina la calidad”, respondió a través de sus historias en Instagram la comunicadora.

Adicionalmente, la conductora de televisión le pidió al sujeto que respetara, que no se le olvidara que venía de una mujer, que constantemente está en contacto con las mujeres y que además no puede ser posible que porque una mujer no le pone atención ya la va insultando; además, aprovechó su situación para invitar a las mujeres a no dejarse irrespetar por personas como esta.

“Niñas, por eso ayer yo les hablaba del amor propio, porque no podemos permitir esta clase de atropellos e insultos absolutamente de parte de nadie, cuando uno tiene muy claro su valor y lo que tiene en la vida, realmente el plan de rutina cambia”, el contundente mensaje a las mujeres por parte de Jessica Cediel.

Crecen los rumores de un posible romance

Jessica Cediel y Mateo Carvajal son un par de reconocidos modelos colombianos que, en días recientes, revolucionaron los medios del entretenimiento por su inesperada primera cita y con lo que muchos consideran como la primera prueba de una relación, aunque intentan no mostrarlo todavía a sus millones de seguidores.

En medio de la ola de rumores, la periodista de 39 años participó hace unos días de una dinámica a través de sus redes sociales, en la cual se dedicó a responder las preguntas de sus seguidores, entre las cuales sobresalieron preguntas sobre su vida sentimental.

En ese sentido, Cediel dejó en claro que no tiene pareja desde hace más de un año, que no siente atracción por alguien en especial y que disfruta de su soltería. Pero vale recordar que no es una cuestión de ahora, la vida sentimental de Cediel ha sido muy sonada en los medios de comunicación desde hace muchos años. De hecho, sus seguidores recordaron lo dura que ha sido su estabilidad amorosa.

