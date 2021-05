Deportivo Cali y Deportes Tolima se enfrentarían este fin de semana, según presidente de la Dimayor

Deportes Tolima Vs. Deportivo Cali. Partido de Ida, Liga Betplay 2021-I. Foto: Colprensa.

Deportivo Cali y Deportes Tolima debieron enfrentarse por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay el pasado 2 de mayo. No obstante, la situación de orden público en el marco del paro nacional impidió que el encuentro se desarrollara. Ese día se denunciaron serios casos de abuso policial en la capital del Valle del Cauca y el presidente Iván Duque ordenó retirar la reforma tributaria del Congreso de la República.

Previendo que las bloqueos en las vías y las manifestaciones iban a mermar, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aplazó el partido para el 8 de mayo, pero la Alcaldía de Palmira, donde se ubican el estadio Palmaseca del Deportivo Cali, negó la posibilidad de que se jugara.

“Los señores de la Dimayor han sido muy insistentes, pero sin duda este país no está para fútbol en este momento, hasta que la situación de orden público no esté normalizada, no creo que haya fútbol, por lo menos en Palmira durante un buen rato”, dijo en ese entonces Óscar Escobar, alcalde municipal.

Hubo un nuevo intento de la Dimayor de reprogramar el partido el 15 de mayo, pero un día antes del encuentro la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó públicamente la puesta en marcha del partido.

<i>“Consideramos que no es pertinente realizar este partido y reiteramos nuestro deseo de que suspendan todos los partidos de Colombia hasta tanto no sea superada la situación por la cual estamos atravesando (...). Hemos tomado la decisión de no presentarnos a jugar en el evento que no se tenga en cuenta en nuestra petición”</i>, sostuvo Acolfutpro.

Pues bien, si la tercera no fue la vencida, quizá sí lo sea la cuarta. El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dio a conocer este miércoles que el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se jugaría este fin de semana. Lo hizo en diálogo con Win Sports+.

<b>Declaraciones de Fernando Jaramillo</b>

El presidente de la Dimayor afirmó que, “esperamos que este fin de semana se pueda jugar el Cali vs. Tolima, resalto el apoyo recibido en Villavicencio, esperemos que la decisión sea positiva, es importante retomar el fútbol en Colombia”.

El apoyo al que hace referencia fue el del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien contó a los medios que la Dimayor le consultó si estaría dispuesto a recibir lo que queda del torneo y él le respondió que sí, “que con protocolos pueden hacerlo”. La sede sería el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Colprensa.

Lo que se pretende, sin embargo, de acuerdo con Fernando Jaramillo es que “la semifinal entre Junior y Millonarios se pueda jugar en Barranquilla. También, en el caso de los equipos bogotanos, la alcaldesa anunció que desde el 8 de junio se normalizaba todo, incluido el fútbol, entonces podrían ejercer su localía”.

Jaramillo también desmintió que se quiera jugar la fase final del torneo en otro lugar. “No hemos pensado en sacarlo de Colombia. Precisamente voy a reunirme con los alcaldes, porque ellos tienen la voluntad y van a expresar su solidaridad para que el fútbol se juegue en el país (...). Es importante retomar el fútbol y enviar un mensaje a todos”, concluyó.

