Duro mensaje de Petro al ministro Molano: “Este rastro de sangre que usted ha provocado”

El senador, Gustavo Petro, expresó que la debilidad del Gobierno lo ha llevado a utilizar las armas en contra de la población. Foto: Colprensa.

Tras una primera jornada de intervenciones por parte de senadores y familiares de víctimas que han perecido en las jornadas de protestas en Colombia, en la moción de censura que se adelanta contra el ministro Diego Molano, el líder de La Colombia Humana y actual candidato presidencial Gustavo Petro, señaló que el ministro ha desvirtuado, con las recientes intervenciones públicas hacía los manifestantes, la dignidad de los policías y militares en el país.

“La constitución de Colombia dice, Ministro, que el Estado debe proteger los bienes, la honra y la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, no dijo de los ciudadanos amigos de Uribe, no dijo de los ciudadanos más ricos y pudientes, no dijo de los ciudadanos que se autodenominan ‘de bien’ y tienen fusiles en su casa, dijo de todos y todas, los, las, ciudadanas de Colombia”, afirmó Petro al inicio de su intervención.

Asimismo, indicó que por ello Colombia es un estado social de derecho; sin embargo, señaló que ”el estado mata ciudadanos y niños desarmados a eso no se le llama estado social de derecho, a eso se le llama terrorismo de estado y es un crimen de la humanidad, es un crimen internacional”, afirmó el senador.

Intervención de Gustavo Petro en moción de censura al ministro Diego Molano.

De igual manera, Petro le acusó de ser participe de transformar una manifestación pacífica en un campo de guerra, explicando que cumplió con la orden del presidente, cuando hubiese podido renunciar. “Usted, ministro, quizás demasiado joven, aceptó la orden de su presidente y su presidente aceptó la orden del verdadero presidente de Colombia, que ya constituye un golpe de estado. Usted debió haber tomado la decisión de renunciar en ese momento si se había leído y creía en la Constitución del 91, al no hacerlo usted se vuelve corresponsable de una quiebra ética absoluta del estado colombiano en toda su integralidad que incluye al Congreso de la República, porque eso es lo que estamos viviendo hoy, la quiebra ética del estado colombiano”, sostuvo Petro en su intervención.

En medio de su participación, el senador afirmó que la protesta es un derecho fundamental, pero criticó que si en la cabeza se tiene que esas manifestaciones son un acto de guerra, “perdieron toda su vida, como la ha perdida la de el ministro, porque este rastro de sangre que usted ha provocado, lo acompañará durante toda su existencia, por ser irresponsable político”.

“La manifestación es un derecho, no un acto de guerra, por lo tanto no se responde con actividad de guerra. La Policía debe ser preventiva, no una Policía militar que mata a los ciudadanos y que es verdugo de la juventud”, expresó al senador Petro en su intervención.

A su paso, formuló la pregunta ¿Cómo redignificamos la fuerza pública después de estas circunstancias?

“El ministro debe salir y voy a votar por ello porque permitiría una discusión en el Congreso de Colombia y en la sociedad, la pertinente hoy, cómo redignificar la fuerza pública de Colombia. Menos mal los generales del ejército han sido prudentes y ojalá no caigan en la trampa que les están pendiendo de meterlos con fusiles a contener una juventud desarmada”, destacó el actual candidato presidencial.

Hoy continuará una segunda jornada de intervenciones en la que se conocerá la votación, la cual según lo informado por la revista Semana el ministro Molano no sufrirá una derrota en el Congreso, pues el Centro Democrático, Cambio Radical, un amplio grupo de senadores del Partido Liberal, al igual que de La U, MIRA y el Partido Conservador le darían los votos suficientes contra la moción de censura que se promueve en su contra por parte de la oposición, lo que le daría una eventual victoria en el Senado y según la norma, esto evitaría la moción de censura en la Cámara de Representantes.

