La defensa de los partidos de Gobierno al ministro Diego Molano durante el debate de moción de censura

Diego Molano, ministro de Defensa, enfrentando el debate de moción de censura en su contra este lunes 24 de mayo de 2021 Cortesía - Leonardo Vargas

Este lunes la plenaria del Senado realizó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano convocada por la oposición para cuestionar su actuar y el de la fuerza pública en el paro nacional en el que se les acusa de protagonizar varios casos de abuso policial y violación de Derechos Humanos. Después del debate, se llevará a cabo la votación para decidir si censurar (sacar del cargo) a Molano o no.

Por ahora los partidos de Gobierno y de la coalición que llevó a Iván Duque a la presidencia mostraron su respaldo al ministro. De hecho en la plenaria, Esperanza Andrade, del partido Conservador anunció que la colectividad votará negativamente a la proposición “en este momento, en este contexto y en estas circunstancia una moción de censura contra el ministro sería un triunfo a las oscuras fuerzas del terrorismo y el narcotráfico que quiere ver rodar su cabeza”, señaló la senadora.

En una comunicado a través de sus redes, el partido explicó que tras una reunión que se adelantó este lunes en la tarde, decidieron ratificar su respaldo a “la institucionalidad en la persona del presidente Iván Duque Márquez, a su Gobierno, a la Fuerza Pública y anuncia su voto negativo a la moción de censura”. Al igual que como lo mencionó la senadora Andrade, insistieron que se basan en que el conservatismo es “fiel a la defensa del orden, la autoridad y a la ley”.

A esto se sumó, como era de esperarse, el partido Centro Democrático que, en voz de Ernesto Macías, María Fernanda Cabal y María del Rosario Guerra intervinieron en la plenaria defendiendo al ministro y respaldando su labor que completa casi cuatro meses en el cargo desde que murió Carlos Holmes Trujillo. “Señores de la oposición no incendien más el país, apoyen a la Fuerza Pública, no la señalen más, aquí no he escuchado una invitación a la calma, no he escuchado una invitación a que busquemos salidas a la situación delicada”, señaló el expresidente del Senado, Ernesto Macías.

Por su parte, el senador José Luis Pérez de Cambio Radical dijo que la colectividad respaldaría la institucionalidad que representa la Fuerza Pública y así garantizar los derechos de los colombianos. “Nosotros en Cambio Radical brindamos respaldo total e irrestricto a quienes han actuado en el marco de la Constitución y de la ley y en el marco del respeto a los derechos humanos, empleando la fuerza legítima del Estado”, indicó.

Al apoyo a Molano se suma la U que, en voz de Juan Felipe Lemos, dijo que las protestas han sido infiltradas por grupos armados ilegales y que por eso ha intervenido la Fuerza Pública y “ha producido ese abuso de la fuerza que rechazamos. Nosotros no somos indolentes con las víctimas del abuso policial (...) pero también les decimos desde aquí a los jóvenes de Colombia que no permitan que los utilicen”. Por lo tanto señaló que no creía que la “salida sea tumbando ministros o tumbando generales, hay que avanzar en el diálogo social”, puntualizó.

En su intervención el ministro Diego Molano se defendió e hizo lo mismo con la Fuerza Pública justificando su actuar y dejando claro que los golpes policiales han sido contra los “vándalos y violentos” y no contra la protesta pacífica. Tras la respuesta de Molano, sobre las 10:00 p.m., el senador y presidente del Senado, Alejandro Char, levantó la sesión y se espera convoque en los próximos días la votación de la moción de censura, aunque desde ya, como lo indicó el mismo Iván Cepeda, del Polo, es posible que no alcancen los votos para sacarlo de su cargo.

