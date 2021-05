Se conocen nuevos detalles de la ‘autoentrevista’ del presidente Duque que se viralizó

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia, March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

El portal La Línea del Medio, que dirige la politóloga Laura Gil, reveló en la noche de este sábado nuevos detalles sobre el video que generó todo tipo de reacciones y en el que se ve al presidente Iván Duque respondiendo en inglés varias preguntas relacionadas a la situación que afronta el país en este momento por cuenta de las protestas sociales empezadas el pasado 28 de abril.

Lo que se pensó como una entrevista internacional, resultó siendo, según fuentes de la Presidencia, una entrevista “hecha por el equipo digital de Palacio para compartir la postura del presidente frente a varios temas de interés nacional”, como lo dio a conocer Caracol Radio. Sin embargo, también hay información de que se trata de una entrevista que el jefe de Estado le concedió al documentalista Bernardo Álvarez.

Pues bien, lo que reveló La Línea del Medio es que se trata en total de 9 cápsulas que distribuyó inicialmente vía WhatsApp el exasesor de campaña de Duque en 2018, Luigi Echeverri. “Funcionarios por fuera del país que no conocen a Luigi Echeverri y ni siquiera lo tienen grabado entre sus contactos recibieron un mensaje de WhatsApp: “Exclusive interview with Colombian President Iván Duque”, aseguró el medio que publicó cada video.

“Según Luigi Echeverri, la grabación fue realizada sin mediar dinero por Bernardo Álvarez. Los carteles que inician cada video contienen notorias faltas gramaticales”, sostuvo Gil tras analizar el contenido.

Este fue el video que se filtró y se viralizó en redes sociales:

@hectorriveross

Lo que dice el presidente Duque sobre Colombia al exterior

En las transcripciones que se publicaron en La Línea del Medio, el jefe de Estado le habla claramente a la comunidad internacional con un tono defensivo sobre lo que ha hecho en su gobierno en estos tres años. Explica cómo han ejecutado políticas públicas par hacerle frente a la pandemia del covid-19, a la vez que lo hacen con la masiva migración de venezolanos y otros temas que dice él, generan muchas ansiedades entre los colombianos que terminan explotando. Sin embargo, insiste en que hay quienes le sacan a esa situación provecho político.

Video 1: ¿La pandemia del covid-19 ha jugado un papel en el desencadenamiento de la crisis actual?

Iván Duque: Creo que la pandemia es la peor crisis que hemos visto en el mundo, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también es una crisis que se ha convertido en una crisis socioeconómica. Ésta es una circunstancia que hemos tratado de abordar de muchas, muchas formas. Ampliamos la capacidad de la UCI. Pudimos crear una red de seguridad social para llegar a 10 millones de hogares en Colombia para proteger a los más pobres de los pobres.

Pero, al mismo tiempo, estábamos tratando de encontrar una solución a la peor crisis migratoria del mundo, casi dos millones de personas en nuestro suelo. Han venido de Venezuela con huesos congelados, sin oportunidades. Tuvimos que enfrentarnos por primera vez a un huracán categoría 5 en suelo colombiano. Hay muchas ansiedades y sentimientos que se han acumulado durante el último año y medio y ahora están explotando.

La gente quiere expresarse, algunos se expresan con rabia, otra gente quiere sacarle provecho político al caos. Quieren ser promotores del caos. Sí, esto es una crisis, y es una crisis que se ha acelerado y quizás expandido por la pandemia, y creo que hemos intentado hacer nuestro mejor esfuerzo pero debemos hacer mucho más y debemos hacerlo de manera más fuerte.

Video 2: Retiró la reforma fiscal hace semanas. ¿Por qué continúan las protestas?

Iván Duque: No creo que las protestas se basen en la reforma fiscal. Si nos fijamos en cómo han ido evolucionando las cosas, la huelga nacional fue convocada incluso antes de que presentáramos el proyecto de ley al Congreso. La agenda de los impulsores del paro no dependía de la reforma tributaria. Ahora, los tiempos que vivimos, donde las noticias falsas y la desinformación se mueven a un ritmo más rápido que entonces (ininteligible) capacidad.

La reforma tributaria fue mal informada y fue utilizada por algunas personas para enfurecer los sentimientos en las calles. Lo que pretendía la reforma era brindar transferencias de efectivo al 50% de la población colombiana necesitada. Se concibió como un programa para que ni la clase media ni las familias de menores ingresos tendrían que pagar un solo impuesto sino que, por el contrario, recibirían beneficios que habrían destruido la pobreza absoluta en un marco de tres años. Éste era el primer programa en la historia de Colombia que iba a proporcionar un suministro básico de recursos a más de 10 millones de familias y que podría haber supuesto un gran cambio.

Si no fuera por COVID-19, no hubiéramos estado pidiendo otra reforma fiscal. La razón por la que pedimos una reforma fiscal fue para estabilizar las finanzas y poder aportar recursos para esos programas sociales y poder ser agresivos en la reducción de la pobreza en Colombia pero, obviamente, había mucha desinformación. Tomé la decisión y dije está bien, leamos todo y tratemos de construir una propuesta para proteger la red de seguridad social porque no podemos perder esos programas. Esos programas deben mantenerse y deben mantenerse al menos hasta finales del próximo año para que podamos navegar durante la tormenta de la pandemia y tal vez la post-pandemia proporcionando recursos para las personas que necesitan más apoyo.

Video 3: Los que están fuera de Colombia hablan de protestas pacíficas. Los colombianos ven algo diferente. ¿Cuál de las dos es?

Iván Duque: Este malestar tiene diferentes caras. Tiene el rostro genuino de quien sale a la calle y protesta pacíficamente y ese es un derecho constitucional que aseguramos, que protegemos, pero también hay actos de vandalismo y terrorismo urbano que no solo tenemos que condenar sino enfrentar con toda la capacidad de las fuerzas del orden.

Y también está el rostro de los que quieren capitalizar políticamente la generación del caos, los que han estado promoviendo el choque de clases, los que han estado promoviendo el odio, los que siempre están generando fuegos en sus expresiones y solo quieren capitalizar cualquier caso, sea cual sea el caos que se cree. También están los bloqueos que hemos visto en muchas carreteras y eso es simplemente un crimen. Está afectando el suministro de alimentos, el suministro de oxígeno, el suministro de vacunas.

Hemos visto influencia de grupos armados en ciertas regiones para que se hagan bloqueos o que intentan intimidar a los camioneros que quieran transitar por el país llevando alimentos y víveres y el propósito detrás de eso es que tenemos… tenemos que actuar con la capacidad de la ley y el orden. Solo quieren con ambición ver enfrentamientos entre policías y militares con esos grupos para que haya algún error que se cometa y, si hay un error que se comete que se vuelve letal, entonces vemos el siguiente ciclo que es destruir la credibilidad y la confianza, la confianza en el buen nombre de Colombia, y creo que todos tenemos como sociedad para decir: esa no es la manera.

Video 4: El presidente de Ecuador, entre otros, dijeron que hay evidencia de infiltraciones venezolanas en la violencia. ¿Está de acuerdo?

Iván Duque: Gente que ha actuado con violencia, el fiscal general de Colombia ya ha demostrado los vínculos entre esos grupos con nuestros grupos como las disidencias de las Farc o el Eln, lo que sea. Pero también la forma en que se han desplegado noticias falsas en todo el mundo y en las redes sociales, claramente se puede ver la influencia de gobiernos extranjeros que quieren desestabilizar a Colombia.

No hay duda de que valoro lo que hizo el presidente Moreno porque su inteligencia fue clara al decir que hemos visto grupos criminales que tienen vínculos con el régimen de Maduro y también sabemos que Maduro y sus secuaces siempre han mirado a Colombia como la joya a conquistar y eso es porque quieren influir en las elecciones de 2022. Por eso quieren mover recursos, por eso quieren dar apoyo a los candidatos que tienen una visión que comparten con ellos.

Video 5: ¿Los manifestantes violentos han violado los derechos fundamentales de otros ciudadanos?

Iván Duque: ¿Las protestas violentas están violando los derechos humanos? Por supuesto. Me refiero a: ¿por qué alguien debería destruir el sistema de transformación (sic) público que beneficia a los más pobres de los pobres, por qué algunas personas creen que tienen que bloquear para romper la cadena de suministro para llevar alimentos a un municipio o una ciudad, por qué quieren evitar que todos los productos químicos que se necesitan para el suministro de agua, agua y alcantarillado en las ciudades, lleguen a las ciudades?

Es porque es una operación de sabotaje; por eso tenemos que decirle no a cada bloqueo porque es un abuso; no se basan en la ley y es un delito. Hay una amplia mayoría de colombianos que se despiertan todos los días con la expectativa de recuperarse, de recuperar lo que tenían antes de la pandemia, gente que quiere trabajar, gente que quiere estudiar, gente que quiere encontrar una oportunidad y la única forma que esas cosas se pueden cumplir es con una recuperación económica, la única forma en que esas cosas se pueden cumplir es con la vacunación masiva, la única forma en que esas cosas se pueden cumplir es con tener normalidad en la cadena de suministro en todo el país.

Video 6: ¿Cuál sería su mensaje para quienes llaman a su administración un régimen autoritario de derecha?

Iván Duque: Había un senador de Nueva York muy distinguido que era Daniel Patrick Moynihan y había una frase que se le atribuía a Mark Twain pero él la usaba mucho y es que en política tienes derecho a tus propias opiniones pero no a tus propios hechos y somos un gobierno elegido democráticamente con la participación más importante en la historia de Colombia con más de 10 millones de votos.

¿Cómo me siento cuando la gente dice que soy un presidente autoritario de derecha? ¿Es un régimen autoritario de derecha un gobierno que brinda estatus de protección temporal a más de 1.8 millones de migrantes? Bueno, ves en el mundo cómo la extrema derecha utiliza sentimientos xenófobos para referirse a la migración. ¿Cómo se puede llamar a un gobierno autoritario de derecha, un gobierno que está promoviendo energías renovables no convencionales como nunca antes en Colombia, que está promoviendo el transporte limpio, que está protegiendo la Amazonía en ecosistemas de gran altitud y la economía circular, que está enfrentando el desafío de reducir en un 51% las emisiones de CO2 en 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050? ¿Cómo puede un gobierno que ha proporcionado el mayor presupuesto para educación en Colombia y ha brindado capacitación universitaria pública gratuita a las familias de menores ingresos y a la clase media llamarse régimen autoritario de derecha?

Por primera vez en la historia colombiana, tenemos viceministros que son abiertamente miembros de la comunidad LGBTI y, si conectamos esto, la inversión en vías terciarias, titulación de tierras, catastro multipropósito, protección de minorías, somos un gobierno inclusivo. Siempre confié en el centro y me considero un centrista extremo porque es la forma que tenemos para equilibrar los principios de la ley y el orden con la protección de los derechos humanos, el emprendimiento con el compromiso ambiental. Ese tipo de equilibrios son los equilibrios que solo se pueden hacer en el centro; no puedes hacer esos equilibrios si estás en el extremo derecho o si estás en el extremo izquierdo. Esos han sido mis verdaderos compromisos con los que hemos gobernado y continuaremos abrazándolos.

Video 7: ¿Están algunos usando la crisis como una manera de desestabilizar al Gobierno y ganar las elecciones de 2022?

Iván Duque: Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo el mandato, que su propósito era no dejarme gobernar el país. Eso se dijo; entonces sabemos que para algunas personas esto también es un instrumento político y tenemos que decírselo al pueblo colombiano y ver toda esta situación en un año preelectoral demuestra que hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres de los pobres porque, si esas cosas pasan, debilitan su discurso. Se proyecta que la economía colombiana crezca por encima del 5%.

¿El interés de quién puede estar en contra de eso? El interés de quienes quieren capitalizar el caos. ¿Quién gana si hay un retraso en el programa de vacunación? Aquellos que quieren construir sus ambiciones políticas a través del caos. ¿Quién podría estar interesado en generar una crisis de salud masiva que derive en un pico de nuevos casos que han sido desencadenados por nuevos conglomerados de personas? Aquellos que quieren hacer crecer sus ambiciones políticas a través del caos. Pero eso no es patriótico en absoluto; eso no es nada honorable.

Entonces, creo que es muy importante que los colombianos lo sepan porque deben elegir un presidente en 2022 que esté comprometido con las cosas que he mencionado pasen y se muevan y sean parte de la realidad porque estamos pensando en los beneficios de toda la sociedad. Alguien que quiera construir su ascenso al poder a través del caos, desesperación, frustración, ése no es el tipo de presidente que Colombia necesita en 2022.

Video 8: ¿Cómo le estaba yendo a Colombia antes de la pre-pandemia? ¿Cómo se ve el futuro?

Iván Duque: Cuando hice mi juramento al cargo en agosto de 2018, la economía estaba creciendo al 1,7%; a fines de 2019, estaba creciendo 3.4%. Casi duplicamos el crecimiento, el déficit fiscal más bajo en ocho años y, por primera vez en una década, el superávit del déficit fiscal primario. Tuvimos el mejor año en turismo; tuvimos crecimiento industrial; teníamos inversión extranjera directa que venía con entusiasmo a Colombia; estábamos aumentando los empleos formales y todas esas cosas nos estaban dando la motivación adecuada para que 2020 pudiera ser un año en el que pudiéramos haber crecido por encima del 5%.

Pero luego vino la pandemia y, obviamente, tuvimos un aumento en el déficit, tuvimos una reducción en el crecimiento del PIB, tuvimos que hacer todos estos programas de red de seguridad social y, obviamente, ahora estamos viendo algunas de las consecuencias, la consecuencias sociales de los efectos de la pandemia. Lo más desafiante hoy en día es que la recuperación ha comenzado. Se acabó la recesión. Tuvimos un crecimiento negativo en el segundo trimestre de 2020; tuvimos un crecimiento negativo en el tercer trimestre de 2020; tuvimos un crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2020.

Pero ahora, en el primer trimestre de 2021, comenzamos a crecer nuevamente un punto 1% y esto es una demostración de cuán resistentes somos. Ahora tenemos la posibilidad de crecer en 2021 por encima del 5%. Creo que estamos muy cerca de llegar a los niveles de desempleo pre-pandémicos y, si logramos avanzar en el crecimiento y la vacunación y, al mismo tiempo, abrimos oportunidades para los más pobres de los pobres, creo que podemos terminar el 2021 con una Colombia con un sentimiento positivo. Va a ser complicado en el sentido de que sabemos que tenemos que abordar el malestar social pero, al mismo tiempo, tenemos que ser duros con aquellos que han delinquido. Pero creo que ésta es la oportunidad adecuada para unir a las personas y poder generar pactos a nivel regional y nacional para abordar esta situación.

Video 9: ¿Cuál es el mayor desafío para una democracia en América Latina?

Iván Duque: En los tiempos que vivimos, las fake news y la desinformación se mueven a la velocidad de la luz mientras que los sentimientos y explicaciones razonables y la pedagogía se mueven a caballo y eso es algo que va a complicar la democracia en todo el mundo porque hay que adaptar la razón, los hechos y la posibilidad de construir consenso a la misma velocidad que las noticias falsas. Debemos actuar juntos y construir juntos una nación que pueda acabar con la polarización, pero el problema es que la polarización no es solo en Colombia.

Lo tienes en los Estados Unidos, lo tienes en Francia, lo tienes en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque en la política que vivimos, en el mundo que vivimos, hay más líderes políticos que se centran en cómo pueden hacer más likes que en cómo pueden hacer más propuestas, cómo pueden ser más llamativos que prácticos o razonables. Esos son los desafíos que tenemos ahora no solo en Colombia sino en la política mundial. Pero tenemos que avanzar más rápido sobre los argumentos que las fake news en las redes sociales para acabar con la polarización. Necesitamos retroceder y construir la idea de tener el sentimiento o la ambición por la grandeza y no solo la ambición por la popularidad.

SEGUIR LEYENDO: