“Siento una incomodidad con Uribe”: Ceballos dice que el expresidente lo desconoció como comisionado de Paz

El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en entrevista con la periodista María Isabel Rueda, anunció que presentará su carta de renuncia en los próximos días. “Yo le comenté al presidente de la República que iba a dejar el Gobierno desde diciembre del año pasado, concretamente el 22 de diciembre, y le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo de este año, fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo, mencionándole al Presidente oficialmente que mi último día en Palacio sería el 25 de mayo”, dijo.

Ceballos llegó de la mano del gobierno de Iván Duque en agosto de 2018 cuando fue nombrado para este importante cargo y había expectativa frente a cómo iba a ser su papel en la búsqueda de un acuerdo de paz con el Eln, precisamente un tema con el que tuvo un reciente choque con el expresidente Álvaro Uribe.

En la entrevista con Rueda y publicada en El Tiempo, Ceballos le reconoce a Uribe “que ha sido una persona que transformó este país en un momento en que se necesitaba”, pero admite que siente una incomodidad con el expresidente frente a su trabajo como comisionado.

“En dos ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el ex presidente Uribe en un par contactos que tuvieron él y representantes suyos con el Eln. Un primer contacto se produjo en un viaje a Cuba a través de uno de sus representantes, sin que yo fuese consultado; y hubo un segundo momento en el cual él se reunió en su casa, como él mismo lo ha expresado en la revista Semana, con el señor Juan Carlos Cuellar, quien es un ex combatiente del Eln que acaba de ser nombrado por nuestro Gobierno como gestor de paz, y ya le explicaré por qué. En esas dos ocasiones no fui consultado por el presidente Uribe. Siento que él tenía la confianza, pero, además, el deber de consultar al Alto Comisionado para la Paz sobre contactos con el Eln, y no lo hizo”, explicó el funcionario.

“Eso, por supuesto, creó en mí una incomodidad, que aún permanece, no porque no solamente no haya sido consultado, sino porque hay el respeto a la dignidad de un cargo tan complejo como el mío, en el cual el contacto que pueda derivar en un resultado que ayude a la paz o que aleje a la paz, hace parte esencial de mis funciones”, contó Ceballos.

A la pregunta de Rueda si en algún momento Uribe fue grosero o irrespetuoso, señaló: “No. Él ha sido respetuoso con la institucionalidad. Esta vez no lo fue con la función que yo encarno como Comisionado de Paz”.

Para el comisionado Uribe lo desconoció pero a la vez aclara que su jefe es Iván Duque. “Yo siento que he tenido la suficiente claridad y decisión en mi vida, para saber quién es mi jefe. Y mi jefe siempre ha sido, desde el primer día, el presidente Duque, y lo seguirá siendo hasta el último día”, sostuvo.

Esta es la carta de renuncia de Ceballos:

Ceballos y el Eln

Desde que llegó al cargo en 2018, el comisionado sostuvo que el Eln “tiene que dejar de secuestrar y matar para negociar”. Así se lo dijo a El Mundo, “si dicha banda no abandona la senda de la criminalidad, no reiniciará el proceso de paz que inauguró el gobierno anterior”. Luego vino el atentado de esa guerrilla contra la escuela de policía General Santander donde murieron 23 personas, incluido el perpetrador y una cadete ecuatoriana que recibía formación policial allí.

Este acto rompió cualquier posibilidad de diálogo entre el gobierno Duque y las bases del Eln que estaban en Cuba. Duque ordenó reactivar las órdenes de captura contra la cúpula de la guerrilla y exhortó al gobierno cubano a que detenga a los negociadores que están en la isla y los entregue a las autoridades colombianas, orden que al día de hoy no se ha hecho efectiva.

Ese año el comisionado para la Paz además empezó a denunciar que guerrillas colombianas estaban en Venezuela con permisividad del régimen de Nicolás Maduro. “El 47% del ELN está en Venezuela”, dijo Ceballos en agosto de 2019.

En 2020, durante las protestas que sacudieron a Bogotá por la muerte de Javier Ordóñez, el alto comisionado para la Paz afirmó que existe una clara participación del Eln en la destrucción de los CAI de policías.

“El ELN tiene una página web que se llama insurgenciaurbana.eln.net, desde la cual orienta toda la protesta violenta contra el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Esa página web es promocionada a través de la cuenta de Twitter Nupalom (@rock_And-Live) se reenvió un mensaje poco tiempo antes de la quema de los CAI”, señaló Ceballos.

Ya en mayo de este año, Ceballos comentó que hay posibilidad de levantar órdenes de captura al comando central del Eln en Cuba y se habló nuevamente del diálogo. “De acuerdo con la ley, la suspensión de órdenes de captura se da en el marco de un proceso de paz. Aún no hay ese proceso, pero si lo construimos, avanzaríamos. La palabra la tiene el ELN”, aseguró el alto comisionado.

Miguel Ceballos es abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Filosofía Política de la Universidad Gregoriana de Roma, y Doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Además fue decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, panelista y analista en la emisora Blu Radio y columnista en Semana. Fue viceministro de Justicia, director del Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana.

