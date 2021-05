“Aunque ya no seamos sede, Colombia tiene que ir a ganar la Copa América”: Francisco Maturana

Francisco Maturana, técnico colombiano. Foto: archivo.

Francisco Maturana, técnico colombiano que fue campeón de la Copa América con la ‘Tricolor’ en el 2001, se pronunció sobre los objetivos que se debe plantear la Selección nacional de cara al certamen continental y que, ante la crisis social que atraviesa el país, este será acogido, hasta el momento, por parte de Argentina en su totalidad, según indicó la Conmebol en un comunicado oficial.

El reconocido estratega, en diálogo con Gol Caracol, enfatizó en que la Selección Colombia debe pelear por el título, más allá de que el torneo ya no se dispute en el país, como ocurrió en la edición que ganó: “En la Copa América de 2001, al llegar a Barranquilla, sentíamos que si la hacíamos en el país, era para ganarla. Ahora, más allá de donde se juegue y aunque ya no seamos sede, Colombia tiene que ir a ganar”.

De igual modo, expresó que más allá de todas las dificultades, se vivirá una interesante competencia en la pelea por el trofeo: “Todos sueñan con ganar la Copa América, pero quienes la hacen en su país, sienten un refuerzo espiritual que es el apoyo de la gente. Igual, nadie va una Copa a no querer ganarla”.

Finalmente, respecto a la decisión de la Conmebol de no autorizar la petición de Colombia para aplazar la Copa América para noviembre, y por ende, otorgarle la sede en su totalidad a Argentina, Maturana prefirió no opinar sobre el suceso y respetarlo. “Tengo unos códigos que me inhabilitan a opinar de situaciones que no dependen de mí. Quienes tomaron esa decisión, tienen la capacidad, el conocimiento y la autoridad para haberlo hecho”, concluyó.

BARRANQUILLA, HABILITADA PARA ELIMINATORIAS:

Ante los rumores de que el partido entre Colombia y Argentina, válido por la fecha 8 de las eliminatorias, no se pudiera disputar en el país producto de la situación de orden público, la FIFA confirmó mediante un comunicado oficial que este sí se disputará en el estadio Roberto Melendez de Barranquilla, como estaba previsto inicialmente.

La entidad rectora del fútbol en el mundo comunicó, además, la hora y el día del partido: 8 de junio de 2021 a las 6:00 de tarde y la terna arbitral que estará a cargo: Roberto Andrés Tobar (central), de Chile, Christian Schiemann, Claudio Alejandro Ríos y Nicolás Gamboa; en el VAR estarán Julio Alberto Bascuñán y Ángelo Hermosilla.

BARRANQUILLA. Estadio Metropolitano sin público. (Cortesía: FCF).

JAMES VIAJÓ A COLOMBIA:

Este sábado 22 de mayo James Rodríguez publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía en su jet privado, listo volar hacia Colombia. Con ello, y finalizada su temporada con Everton, este sería uno de los primeros jugadores del exterior en unirse a la convocatoria del técnico de la ‘Tricolor’, Reinaldo Rueda, para preparar los duelos frente a Perú en Lima (3 de junio) y el citado ante Argentina en Barranquilla (8 de junio).

Además, un emotivo encuentro se produjo en la llegada del ‘10’ al aeropuerto. La hija de James publicó en sus redes sociales el emotivo encuentro con su padre luego de no verse en diez meses: en el video se la ve a ella, en el aeropuerto, acercándose a la camioneta en la que la espera su papá y a la espera de un largo abrazo.

En la mañana del 22 de mayo, Daniela Ospina, madre de la menor, y expareja de Rodríguez, divulgó en las historias de su Instagram unas fotos con Salomé, mientras despertaba de su siesta. “Yo estoy triste porque se va la princesa, pero la princesa está muy feliz [...] yo te voy a extrañar mucho. Disfruta, te amo”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: