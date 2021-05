Luisito Comunica, el famoso youtuber mexicano, visitaría pronto a Colombia y pide recomendaciones

Luisito Comunica. Foto: Instagram @luisitocomunica

El famoso youtuber mexicano, Luisito Comunica – cuyo canal de YouTube es uno de los más seguidos en su país - anunció por medio de sus redes sociales que está “semiconfirmada” su visita a Colombia. Sin embargo, no dijo en específico la fecha en la que viajaría al país, pero al parecer, lo hará muy pronto.

“Les tengo noticias muy emocionantes y es que está semiconfirmada, todavía no al cien, pero tal vez a un 80 por ciento que voy a la hermosa Colombia. Así que capos, capas y capes colombianos recomienden lugares a dónde ir, recomienden qué está chido mostrar. Por supuesto, se va a hacer una serie de videos mostrando todo tipo de temáticas, no se va a dejar nada afuera. Se mostrará lo hermoso, lo bonito que caracteriza a Colombia, también lo no tan bonito, se va abarcar de todo un poco”, expresó Luisito en sus historias en Instagram.

¿Cuándo podría visitar al país? El youtuber concluyó: “Nos vemos por allá en unos días. Algún día de la próxima semana”, aunque no dio detalles de a qué ciudad llegaría en primer lugar.

Luisito Comunica vendría a Colombia

¿Qué ha dicho Luisito Comunica sobre la situación de Colombia?

Frente a la crítica y actual situación político-social por la que atraviesa el país desde el Paro Nacional del 28 de abril, el youtuber mexicano publicó en Instagram una foto de su persona sosteniendo una bandera colombiana. Acompañó la imagen con un mensaje que dice: “No están solos Colombia. El mundo entero se está enterando”.

Post en Instagram de Luisito Comunica. Foto: Instagram @luisitocomunica

A su vez, otros youtubers extranjeros como como el español, El Rubius, también han hablado del país. En Twitter el influencer escribió: “Fuerza para Colombia”; mientras que un compatriota suyo, AuronPlay, dijo en medio de uno de sus videos: “Toda Fuerza a Colombia por Dios. Algo he leído por Twitter, reforma tributaria, no me he enterado muy bien, pero algo está pasando por ahí. Así que ánimos colombianos y colombianas. Que todo vaya bien”.

Es de mencionar que, las protestas en el país en contra del Gobierno de Iván Duque, el rechazo a la reforma tributaria (que ya fue retirada del Congreso), la polémica reforma a la salud (que también se hundió, otro logro de los manifestantes), el también rechazo del asesinato de líderes sociales, la desigualdad social, entre otros temas, han estado enmarcadas por la violencia y las denuncias de brutalidad y abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Lo que ha llevado a que millones de colombianos pidan ayuda internacional por la cantidad de muertos y desaparecidos en el marco de las manifestaciones.

El éxito de Luisito Comunica

Luis Arturo Villar Sudek, su nombre de pila, ha logrado alcanzar un gran éxito en el mundo de YouTube y las redes sociales. Su canal en YouTube, por ejemplo, es uno de los más seguidos en su país natal. Por ahora, tiene más de 36 millones de suscriptores.

Y, en su cuenta de Instagram posee más de 25 millones de seguidores.

