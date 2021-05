“Yo soy una mamá muy chévere”, Andrea Tovar habla de su experiencia con la maternidad

Andrea Tovar. Foto: Instagram @andreatov

La exseñorita Colombia, Andrea Tovar, ha disfrutado mucho su experiencia como mamá. Junto a su pareja, el futbolista Julián Guillermo, tiene dos hijos: Elena, quien llegó al mundo en 2018; y Lorenzo, nacido durante la pandemia, en 2020. En sus tres años de experiencia como madre, la exreina de belleza se define como una “mamá chévere” y habla de cómo ha desempeñado este rol en su vida.

En entrevista con Lo Sé Todo comentó: “Tengo dos hijos y han sido experiencias totalmente diferentes. Creo que he crecido tanto como mujer como persona porque siempre quiero verme reflejada en lo que ellos aprendan. Entonces creo que cuido mucho lo que soy como persona para poder reflejar lo mejor para ellos”.

Y, aprovechando que Elena ya tiene tres años, Tovar y Guillermo intentan hacer varias actividades recreativas en familia para entretenerla. “Yo soy una mamá muy chévere. Con Elena la idea como papás es la de poder tener experiencias en el baile, si le gusta la gimnasia vámonos todos a hacer gimnasia, hacer ejercicio. Tener momentos muy recreativos en los cuales compartimos y es una experiencia muy linda”.

¿Cuándo se casarán Andrea Tovar y Julián Guillermo?

La pareja comenzó su relación aproximadamente en 2017. Un año después, en 2018, nació su primera hija y en 2019 la chocoana anunció que el futbolista le había propuesto matrimonio.

Sin embargo, hasta el momento la boda no se ha realizado. En 2020 en medio de una entrevista con la La Red Julián Guillermo dijo: “En la primera fecha Andre quedó en embarazo de Elena, dijo - que no, yo no me voy a casar con barriga – Bueno, esperemos. Ahorita teníamos fecha para el 23 de marzo (2020) otra vez quedó en embarazo y aparte el Covid”.

Finalmente reprogramaron el matrimonio para mediados de 2021.

Es de recordar que, antes de iniciar una relación con el futbolista, la exreina habría salido con el empresario Germán Calle, con supuestamente terminó en 2016.

¿Qué ha hecho en la televisión Andrea Tovar después del reinado?

Colombia conoció a Andrea Tovar tras convertirse en Señorita Colombia y quedar como primera princesa en Miss Universo en el año 2016. Por aquella época y antes de participar en el Concurso Nacional de la Belleza, Jealisse Andrea Tovar Velásquez – su nombre completo – estudiaba diseño industrial en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Posteriormente, ha participado en algunos realities como ‘Soldados 1.0’ (2017) y MasterChef Celebrity Colombia (2020) en el que quedó como finalista. Ambas producciones fueron emitidas por el Canal RCN.

Aunque es frecuente que las reinas de belleza continúen con una carrera en la actuación y la presentación, hasta el momento Andrea Tovar no ha revelado tener planes en estos campos.

