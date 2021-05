Francy revela por qué escribió su canción ‘Que hablen de mi’

Francy. Foto: Instagram @francypopular

Dentro de la discografía de Francia Elena Hernández Ríos – conocida en la industria musical como Francy – hay un tema que sin duda resalta mucho entre los demás: ‘Que hablen de mí’, una de sus canciones más exitosas que tiene un coro súper pegador: “Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie, nadie hablara”.

Y, recientemente la cantante, nacida en Guacarí (Valle del Cauca), reveló las razones de por qué escribió dicho tema. “Cuando yo escribí mi canción ‘Que hablen de mí’ la escribí por tanta gente que siempre me decía – Francy, mira es que nos tiran muy duro, la gente es un poquito cruel con los otros, critican a la señora que trabaja en la casa, al señor que arregla los carros – (…) Entonces yo en especial tenía una vecina que fue profesora mía de arte en el colegio y siempre estaba pendiente de todo lo que yo hacía (…) siempre estaba allí de frente criticando, entonces también se la hice a ella”, expresó la artista en entrevista para el Instagram de La Red.

Además, resaltó que también obtuvo algo de inspiración de la comunidad LGBTI. “También hay unas personas que adoro y llevo en mi corazón, la comunidad LGBTI (…) que siempre me representan con ese orgullo y amor. Vivo muy agradecida por tenerme en sus corazones y por escuchar mi música, también han sido personas que a veces critican, pues mi música y esa canción les cayó de perlas”.

Francy, ‘La voz popular de América’, es una de las cantantes más destacadas de su género, cuyas canciones se han convertido en todos unos himnos del despecho. Algunas de las más populares son: ‘El adiós’, ‘Si se fue, se fue’, ‘Ya me cansé’, entre otras. También ha hecho colaboraciones con otras cantantes como Paola Jara en el tema ‘Que Sufra, que chupe y que llore’, del cual su videoclip, lanzado en 2016, tiene más de 43 millones de visualizaciones en YouTube.

Respecto del origen de su éxito, la cantante dijo en 2018 para El Tiempo: “Creo que hoy hay más despechados que enamorados. Llevo 25 años en esta carrera y me doy cuenta de que las canciones con letras fuertes son las que más gustan. Por ejemplo, ‘Si se fue, se fue’ no les disgusta a los hombres. Es más, como tiene una letra fuerte muchos me dicen que yo tan bonita y diciendo esas cosas. Creo que a la música popular le faltaba esa vuelta: tener letras más radicales y más dicientes que, de alguna manera, empoderaran a las mujeres, porque no son pocas las que me dicen que oyeron esa canción en la peor de sus tusas y salieron adelante”.

Francy hará parte de ‘Serenata de mujeres’

La vallecaucana, junto a la también cantante de música popular Paola Jara, la artista del vallenato Ana del Castillo y la actriz y cantante Adriana Bottina dará un show virtual llamado ‘Serenata de mujeres’ con motivo de la celebración del mes de las madres.

El concierto será el 22 de mayo y los boletos se pueden comprar en www.eticket.co.

Serenata de mujeres. Foto: Instagram @ocesacolombia

Por otro lado, es de mencionar que, Francy tuvo dos nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2021 como ‘Canción popular’ por ‘Usted no es nada’ y ‘Artista popular’. Sin embargo, en la primera categoría ganó el tema ‘La Conquista’ de Paola Jara y Jessi Uribe, en la segunda categoría el ganador fue Jessi Uribe.

Además, recientemente la vallecaucana estuvo en el ‘Desafío The Box’ cantando algunos de sus temas como parte de un premio obtenido por el equipo Beta.

SEGUIR LEYENDO: