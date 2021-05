¿Qué tal les quedó? Lina Tejeiro y sus hermanos se hicieron el mismo tatuaje

Lina Tejeiro junto a su madre Vibiana y sus hermanos Andrés y Felipe. .Foto: Instagram @andres_tejeiro

La actriz Lina Tejeiro junto a su madre, Vibiana, y sus hermanos Andrés y Felipe decidieron plasmar en su piel el gran amor que se tienen y se hicieron un tatuaje familiar. Por medio de las redes sociales mostraron que se tatuaron sus iniciales.

“No me dolió. Lo que pasa es que soy muy nerviosa y pues la ansiedad y todo eso (…) Además, Rubén (el tatuador) tiene una mano buenísima”, dijo Vibiana Tejeiro en sus historias de Instagram. Sin embargo, cuando Lina la interrogó sobre si se haría más tatuajes su madre respondió: “No, gracias”.

Por su lado, desde la tienda de tatuajes, @egg.purelove, le agradecieron a la familia Tejeiro por elegirlos para este trabajo. “Gracias Lina, Viviana, Andrés y Felipe por creer en mi trabajo y confiarme un tatuaje tan especial para ustedes, espero volver a verlos pronto”.

Historias de Instagram Vibiana Tejeiro. Foto: Instagram @Vibianatejeiro

La mamá de Lina Tejeiro fue reina de belleza

Por otro lado, es de recordar que, Vibiana Tejeiro fue reina de belleza. En el año 1988 representó al departamento del Meta. Posteriormente, se ha desempeñado como empresaria y presentadora.

No se sabe mucho sobre a qué se dedican los hermanos de la actriz. Empero, en su perfil de Instagram Andrés Tejeiro dice que le gusta el crossfit y es embajador en Smart Fit Colombia, un gimnasio.

Ahora, ¿quién es el papá de Lina Tejeiro? Su padre se llama Manuel Eduardo González. En 2020 con motivo del Día del Padre, Lina le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales: “Muchos me conocen como Lina Tejeiro, pero soy: Lina Fernanda González Tejeiro. Hija de Manuel Eduardo González y Ruth Vibiana Tejeiro. Debo confesarles que toda mi vida crecí́ culpando a mis padres por sus decisiones y más a mi papá por no estar junto a mi cuando crecí́. La vida nos separó́, pero cuando nos veíamos me quedaban los recuerdos más hermosos junto a él””

Papá de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro, una de las actrices más conocidas del país

Es de recordar que, Lina Tejeiro es una de las caras más conocidas de la actuación en la televisión nacional. Al igual que muchos otros actores del país, hizo parte del elenco de ‘Padres e hijos’ (2003), posteriormente trabajó en ‘Primera dama’ (2011), ‘Los graduados’ (2014), ‘La ley del corazón’ (2016) y la serie de Netflix, ‘Chichipatos’ (2020), entre otras.

En 2017 hizo parte del reality ‘Soldados 1.0’ y en 2019 estuvo como invitada en el también reality ‘Reto 4 Elementos Colombia’.

