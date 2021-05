En algunos sectores de Bogotá los tenderos denuncian que recibieron amenazas si abrían sus negocios en el paro nacional

Las amenazas las dirigieron a los pequeños establecimientos de Bogotá. Foto: Archivo Infobae

Un mensaje amenazante de llevar a un consejo de guerra a los comerciantes que no cerraran sus establecimientos en las jornadas de protesta del martes, con motivo del paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque, habrían recibido en algunos barrios de la ciudad los encargados de tiendas, carnicerías y pequeños establecimientos en general, según denunciaron en la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Juan Esteban Urrego, director de la seccional Bogotá de Fenalco, señaló que la amenaza había sido enviada a los celulares de los encargados de estos negocios.

“Queremos denunciar con muchísima preocupación y con un inmenso rechazo lo que están haciendo unos vándalos en algunos sectores de la ciudad. A los comerciantes, a los pequeños tenderos, los panaderos, a personas de papelerías pequeñas de los diferentes barrios están llegando unas notas a sus teléfonos personales donde les dicen que son de las Farc. No sabemos si esto es cierto o es falso, pero los amenazan, y de esta manera los intimidan para que no abran sus establecimientos comerciales”, informó Urrego.

En la supuesta amenaza les dicen a los tenderos que si abren los negocios les harán un consejo de guerra. Foto: Captura de pantalla

Reiteraron, de todas formas, que no podía establecer la veracidad de la amenaza, pero que sí había causado zozobra entre algunos de los pequeños comerciantes de la ciudad.

El director de Fenalco Bogotá recordó que los tenderos están entre los más afectados por los cierres que se han tenido que realizar en la ciudad con motivo de las restricciones para prevenir más contagios del nuevo coronavirus y con el paro nacional.

“El comercio está en una situación demasiado difícil. Todos esos pequeños empresarios vienen de un sufrimiento muy grande, porque llevamos más de un año con la situación de pandemia, ahora con el tema de paro, con todo lo que está ocurriendo en la ciudad esto se convierte en una situación que es inadmisible. No es posible que sean tan indolentes de querer terminar de acabar con ese tejido empresarial”, agregó.

La concejal Lucía Bastidas publicó en Twitter el video de una ciudadana que señala que los establecimientos de un barrio del sur de Bogotá cerraron por la amenaza de un grupo al margen de la ley. Foto: Captura de pantalla

Mientras que la concejal Lucía Bastidas publicó en su cuenta de Twitter el video de una ciudadana en el que evidencia cómo un grupo al margen de la ley obligó a cerrar los establecimientos de una cuadra comercial en el sur de Bogotá.

“Algo que decir Personería de Bogotá, Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno. Están amenazando a comerciantes para que cierren en varias localidades. ¿Quién defiende el derecho al trabajo de miles, de miles de personas?”, trinó la cabildante del Partido Verde.

Sin embargo, el concejal Diego Cancino, también del Partido Verde, desestimó el mensaje que circuló entre los comerciantes y aseguró que era una estrategia para deslegitimar las protestas.

El concejal Diego Cancino desestimó esas amenazas a los comerciantes e indicó que buscaban deslegitimar las protestas del paro nacional. Foto: Captura de pantalla

“Circula en WhatsApp una falsa cadena que dice que las Farc -grupo que ya no existe- ordenan cerrar el comercio. Señores del Centro Democrático: No, Bogotá no está tomada por los vándalos, ni lo ha estado. Acá lo que hay es una estrategia para vender miedo”, aseguró.





