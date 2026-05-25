Video: Disidencias de alias Chala grabaron el momento en que huían de una ofensiva militar en zona rural de Antioquia

Las imágenes registran el momento en que uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc abandona el área en motocicleta con ayuda de un civil - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Una secuencia en video grabada por miembros de una estructura armada vinculada a alias Chala, de las disidencias de las Farc, dejó ver el momento exacto en que varios integrantes del grupo abandonan una zona rural de Antioquia tras una operación de las Fuerzas Militares.

Las imágenes muestran una salida apresurada, marcada por lesiones en algunos de los implicados y un ambiente de tensión por la presión de las tropas en el terreno.

PUBLICIDAD

El registro audiovisual evidencia a uno de los señalados cabecillas mientras es trasladado en motocicleta con ayuda de un tercero vestido de civil. Su desplazamiento ocurre a gran velocidad y con signos visibles de herida; además, en el mismo escenario, alias Macho Viejo también logra salir del área con afectaciones físicas, en medio del avance de los uniformados en el norte y el Bajo Cauca antioqueño.

En el mismo material se aprecia una maniobra que las autoridades interpretan como una acción de distracción; integrantes del grupo se dispersan hacia distintos puntos con el propósito de desviar la atención militar y abrir espacio para la fuga de sus mandos.

PUBLICIDAD

Video revela salida de su estructura de alias Chala tras combate militar en Bajo Cauca- crédito Suministrado a Infobae Colombia

Es importante señalar que alias Chala y su estructura aparecen relacionados por los organismos de seguridad con hechos de alto impacto en la región, entre ellos el homicidio del periodista Mateo Pérez. Esa línea de investigación intensificó las acciones de búsqueda y captura contra los integrantes del grupo armado ilegal.

Durante el operativo, tropas recuperan un teléfono celular perteneciente a uno de los integrantes de la organización. El dispositivo pasó a manos de especialistas en telecomunicaciones, quienes analizan su contenido para rastrear información que permita ubicar a los cabecillas que lograron escapar del cerco militar.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Ministerio de Defensa confirmó la activación de recompensas por los principales señalados. Las autoridades fijan hasta $640 millones por alias Primo Gay, $500 millones por alias Chala y $100 millones por alias Macho Viejo, “Emmanuel” y “Santiago”, como parte de la estrategia para avanzar en su captura.

El Ministerio de Defensa confirma recompensas por integrantes de las disidencias de las Farc - crédito @mindefensa/X

Además, informaron que las operaciones continúan activas en el norte y el Bajo Cauca de Antioquia, donde las Fuerzas Militares mantienen presión sobre esta estructura armada, señalada de narcotráfico, homicidios, extorsión, reclutamiento forzado, desplazamiento y minería ilegal.

PUBLICIDAD

Alias Chala, señalado como pieza clave en red armada vinculada al homicidio de periodista

El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido a principios de mayo de 2026, mantiene abiertas varias líneas de análisis judicial y de inteligencia, mientras crece el rechazo por las condiciones en que se produjo su muerte en zona rural del norte del departamento.

El joven periodista, de 25 años y oriundo de Yarumal, se desempeñaba como director del medio digital El Confidente, también referido en algunos reportes como El Confidencial de Yarumal. Además, cursaba estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia; su trabajo se enfocaba en la cobertura de orden público, conflicto armado y crisis humanitarias en regiones golpeadas por la violencia.

PUBLICIDAD

Mateo Pérez Rueda, periodista independiente y estudiante de Ciencias Políticas, desapareció en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño - crédito Flip

Su última salida hacia terreno ocurrió el martes 5 de mayo de 2026. Ese día se desplazó hacia la vereda Palmichal, en jurisdicción rural de Briceño, norte de Antioquia, con el propósito de adelantar labores de reportería sobre enfrentamientos armados registrados en la zona. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

Las investigaciones indican que integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc lo retuvieron en medio de su desplazamiento. Versiones oficiales señalan que el comunicador fue sometido a agresiones antes de su muerte.

PUBLICIDAD

Días después, un elemento personal que lo identificaba como periodista apareció colgado de un árbol en la vereda El Raudal, un hallazgo que elevó la indignación en la región. El cuerpo de Pérez fue recuperado por las autoridades el viernes 8 de mayo de 2026, también en área rural de Briceño.

Las autoridades atribuyeron la responsabilidad del crimen a Víctor Chala, conocido como alias Chala, señalado como integrante de alto nivel dentro del Frente 36.

PUBLICIDAD

Las investigaciones atribuyen la responsabilidad de la muerte del periodista Mateo Pérez a Víctor Chalá, alias Chalá, señalado como integrante de alto nivel dentro del Frente 36 - crédito Luisa González/Reuters

Informes de inteligencia de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa lo describen como un hombre cercano a la estructura de alias Calarcá y con rol de confianza dentro de esa organización armada, además de su presencia en el norte antioqueño bajo la coordinación de alias Primo Gay -también buscado por las autoridades como anteriormente se menciona-.