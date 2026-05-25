Colombia

Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella y cuántos hijos tiene el candidato a la Presidencia de Colombia

La carrera rumbo a la Presidencia de Colombia tiene a los ciudadanos atentos a todos los detalles y las parejas de los candidatos no son la excepción, aunque algunos de ellos prefieren una vida más alejada de la política, hay otros que participan activamente

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Abelardo de la Espriella se muestra muy amoroso con su esposa a través de las plataformas digitales - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

Colombia está a pocos días de conocer al nuevo presidente de la República, por lo que los ojos de los habitantes del territorio nacional están puestos en los candidatos y su vida personal. Y es que las parejas de los mandatarios juegan un papel relevante ante el país, puesto que realizan acompañamiento a labores sociales. Entre las causas dirigidas por la primera dama están relacionadas con la atención a primera infancia, adultos mayores y desastres naturales, aunque su labor no es la de una funcionaria pública como tal.

El desempeño de Verónica Alcocer en estas labores pasó desapercibido en el periodo de 2022 a 2026, puesto que el país entero se centró en sus escándalos, debido a que el presidente saliente, Gustavo Petro, anunció su separación en medio de su mandato.

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Este panorama tiene atentos a los ciudadanos para conocer quién será la persona que esté al frente del cargo desde 2026 hasta 2030. Entre los candidatos más sonados como el próximo presidente de los colombianos se destaca el nombre de Abelardo de la Espriella, que es reconocido por publicar constantemente fotos y videos de su esposa.

El candidato se ha mostrado en sus redes sociales como un hombre familiar - crédito Juan David Duque/REUTERS
El candidato se ha mostrado en sus redes sociales como un hombre familiar - crédito Juan David Duque/REUTERS

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Ana Lucía Pineda podría convertirse en la primera dama de Colombia después de la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella. Su presencia activa en la vida pública y en iniciativas empresariales ha llamado la atención de los seguidores de uno de los candidatos más mediáticos de la contienda electoral.

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La esposa del abogado es administradora de empresas formada en la Universidad Javeriana de Bogotá y egresada del Colegio Británico de Montería. El perfil oficial publicado en la página del movimiento del candidato, llamada Defensores de la Patria, indica que Ana Lucía Pineda ha desarrollado su carrera con énfasis en mercadeo, recursos humanos y gestión de calidad.

Asimismo, detalla que es fundadora de Amoree Gelateria y ha dirigido empresas en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento en Estados Unidos. Incluso, participó en la creación de De La Espriella Lawyers, la firma del aspirante presidencial.

Un hombre y una mujer de pie, tomados de la mano, frente a una gran bandera de Colombia que ocupa todo el fondo. Ambos visten de blanco.
La esposa del candidato lo ha acompañado en su proceso presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Participación de Ana Lucía Pineda en la campaña

La empresaria mantiene una presencia activa en los actos de campaña, mostrando su apoyo en distintos escenarios. Utiliza sus redes sociales para compartir videos y vivencias de las giras políticas, reforzando la relación con las seguidoras de su esposo, a las que califica como “Tigresas”.

En mayo de 2026, De la Espriella difundió un video de su reencuentro con Ana Lucía, lo que emocionó a los internautas y consolidó la imagen de Pineda como una figura clave en la campaña.

Un día sin verla y siento como si hubiera pasado un año. Ella es mi todo. Hoy coincidimos en Medellín: ella con sus eventos y yo con los míos. Y aunque cada uno está en su batalla, saber que está cerca me da paz. Hoy duermo tranquilo. Gracias, Dios, por la esposa que me has dado”, escribió el abogado en la publicación.

Sus seguidores de inmediato resaltaron el apoyo entre la pareja y su capacidad para sobrellevar los retos del día a día.

¿Abelardo de la Espriella tiene hijos?

La numerosa familia de Abelardo de la Espriella se muestra frecuentemente en redes sociales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
La numerosa familia de Abelardo de la Espriella se muestra frecuentemente en redes sociales - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Desde hace 17 años, Pineda y De la Espriella conforman una pareja consolidada, pues según lo ha relatado el abogado en diferentes entrevistas, su historia de amor comenzó tras una invitación a un cumpleaños.

En pocos meses, formalizaron su relación y con el pasar de los años formaron una familia con cuatro hijos, llamados Lucía, Salvador, Filipo y Francesca. Aunque prefieren mantener a su familia alejada del ámbito político, el candidato ha asegurado que el bienestar de sus hijos es uno de los motores fundamentales en sus aspiraciones presidenciales.

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Abelardo de la EspriellaAna Lucía PinedaEsposa de Abelardo de la EspriellaColombia-NoticiasElecciones presidenciales 2026

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