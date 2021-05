La felicitación de Fajardo a Petro por el resultado de las recientes encuestas

En el más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, y durante la crisis social y de salud que atraviesa el país por el paro nacional y la COVID-19, Gustavo Petro es el candidato presidencial que tiene la intención de voto más alta y por un amplio margen de diferencia respecto a los demás potenciales aspirantes a la Casa de Nariño.

En la encuesta, Petro, candidato y líder de la Colombia Humana, lidera la intención de voto con el 25 por ciento, mientras que sus otros rivales, políticamente hablando, aparecen muy por debajo de los números a falta de un año para las elecciones. El más próximo candidato es Sergio Fajardo con el 6% y Marta Lucía Ramírez con el 5%.

Una vez se conocieron los resultados, Sergio Fajardo se pronunció en su cuenta de Twitter donde dijo que había “recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta”, donde aseguró que había ideas valiosas pero que otros le aconsejaron “atacar a Petro”, algo que no aceptó, pues no se puede “estimular más el odio”.

He recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta. Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser “atacar a Petro”. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre.