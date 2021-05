Carlos Bacca: “este triplete es para mi país que pasa por un momento complicado”

Soccer Football - Europa League - Semi Final Second Leg - Arsenal v Villarreal - Emirates Stadium, London, Britain - May 6, 2021 Villarreal's Carlos Bacca celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay

Este 16 de mayo, Carlos Bacca marcó tres de los cuatro goles con el que el Villarreal goleó al Sevilla. El atlanticense salió de titular luego de un mes en que solo había tenido aperciones esporádicas en la cancha. Con estos goles, el colombiano demostró que a 34 años todavía tiene fútbol y puede seguir dando de que hablar en Europa.

Luego de la victoria, el colombiano habló con los medios, donde dedicó la victoria a su madre y hermana que recientemente dieron positivo por covid-19 y se refirió al complejo momento social que vive Colombia.

“Gracias a Dios pude marcar estos goles en un momento de dificultad y esta alegría me da fuerzas para seguir trabajando con su ayuda”, dijo el jugador al finalizar el encuentro.

Dijo que la presencia de su esposa e hijos, al igual que el público en el estadio había un “plus extra” para el equipo.

“Sin ser esta mi mejor temporada, esto ha sido importante, ya que cuando no juego, siempre me pongo en pie y me pongo a trabajar de inmediato”.

Sobre la victoria dijo que ha sido una buena temporada para el equipo en el que militó por un tiempo: el Sevilla. “Si nuestros rivales -Real Sociedad y Betis- son los que ganan, entonces será que se lo merecen”, indicó en alusión a las posibilidades de su equipo de clasificarse para la próxima Liga Europa.

Así fue la victoria del Villarreal

Villarreal goleó a Sevilla durante el pasado encuentro disputado en el Estadio de La Cerámica, el cual acabó con un marcador de 4-0. Villarreal llegó al partido con los ánimos reforzados después de ganar a domicilio por un marcador de 2-0 a Real Valladolid. Con respecto al equipo visitante, Sevilla venía de vencer 1-0 en su feudo a Valencia en el último partido celebrado. Con este resultado, el equipo villarrealense es sexto, mientras que los visitantes son cuartos tras la finalización del encuentro.

El encuentro arrancó de manera favorable para el equipo villarrealense, que dio el pistoletazo de salida en el Estadio de La Cerámica con un gol de Carlos Bacca en el minuto 34. Sumó otra vez Villarreal, que se distanció por medio de otro tanto de Carlos Bacca poco antes del final, concretamente en el 47, cerrando así la primera parte con el resultado de 2-0.

Estos son los goles de Bacca:





En el segundo tiempo la suerte llegó para el equipo local, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su oponente con un tanto de Gerard Moreno a los 66 minutos. Anotó de nuevo el equipo villarrealense, que se distanció poniendo el 4-0 gracias a un nuevo gol de Carlos Bacca, que conseguía de esta manera un hat-trick en el minuto 79, terminando de esta manera el encuentro con un marcador definitivo de 4-0.

Durante el encuentro se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Villarreal que entraron al partido fueron Daniel Raba, Alejandro Baena, Fer Nino, Francis Coquelin y Jaume Costa en sustitución de Yeremi Pino, Gerard Moreno, Carlos Bacca, Dani Parejo y Alberto Moreno, mientras que los cambios de Sevilla fueron Youssef En-Nesyri, Nemanja Gudelj, Óscar, Munir El Haddadi y Franco Vazquez, que entraron para suplir a Luuk de Jong, Papu Gómez, Suso, Ivan Rakitic y Lucas Ocampos.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Sevilla (Diego Carlos y Marcos Acuña). También mostró una tarjeta roja al equipo visitante, lo cual provocó la expulsión de Diego Carlos (2 amarillas). Por el contrario, el equipo local se fue del duelo limpio de tarjetas.

Con esta brillante actuación Villarreal suma ya 58 puntos en LaLiga y se coloca en el sexto puesto de la clasificación, ocupando un lugar de acceso a Europa League. Por su parte, Sevilla se mantiene con 74 puntos, con un puesto de acceso a Champions League, con los que afrontaba esta trigésimo séptima jornada.

El equipo que jugó el encuentro como local se medirá en la siguiente jornada con Real Madrid, mientras que Sevilla jugará contra Alavés.

