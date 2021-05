En curioso video, J Balvin demuestra sus dotes para la lucha y el baile

J Balvin es uno de los artistas colombianos más reconocidos en el extranjero y las cifras de su éxito en la industria de la música se representan, no solo en las reproducciones que acumula en las distintas plataformas digitales, sino en los millones de usuarios que le siguen en redes sociales y están pendientes de su vida personal.

Desde estas plataformas, el reguetonero antioqueño se dedica a compartir algunos datos íntimos e inclusive, recientemente publicó un curioso video a través del cual mostró situaciones de su vida cotidiana que, hasta el momento, eran desconocidas.

El clip titulado ‘Jose siendo Jose’ sirve como promoción de su nueva canción y está hecho a partir de una recopilación de varios videos en los que se ve a J Balvin practicando lucha en una de sus mansiones, bailando salsa a bordo de una limusina y hasta cortándole el cabello a un amigo.

Fueron varias las personalidades que reaccionaron a la grabación del afamado artista, entre ellas el productor musical conocido como Sky, la presentadora de CNN Mariela Encarnación, el cantante Yampi y por supuesto su pareja, Valentina Ferrer, quien habría sido la encargada de grabar varios de los momentos expuestos en el video, que acumula más de 375 mil vistas en menos de 20 horas.

Vale recordar que, en días recientes, José Álvaro Osorio Balvín (nombre de pila) fue tema de debate entre miles de colombianos que lo cuestionaron por no pronunciarse sobre la tensa situación de orden público que se vive en Colombia desde el 28 de abril pasado, cuando comenzaron las marchas y manifestaciones del paro nacional.

Aunque días después J Balvin publicó varios mensajes abordando la crisis social del país, el músico continuó recibiendo nuevos cuestionamientos ante los cuales se pronunció con vehemencia: “Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía, ¿entonces?”, aseguró en primer lugar.

Posteriormente, resaltó que no hay que generalizar respecto de la violencia que ha estado ocurriendo en el marco de las protestas.

El hombre nacido en Medellín hace 36 años y que recientemente estrenó un documental sobre su vida personal y carrera profesional, confirmó hace apenas unos días que Valentina Ferrer, señorita Argentina 2015, está esperando a su primogénito.

En la más reciente edición impresa de la revista Vogue México y Latinoamérica, la también actriz cordobesa comentó que el colombiano está muy contento con la idea de ser padre, aunque siente un poco de temor por el futuro. Además, reveló cómo ha llevado todo el tema de su primer embarazo.

“Mientras me lo tome como algo natural y que fluya es mejor. No hay que estar pensando en el tiempo que me falta ni en si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que voy viviendo la etapa como un día a día. Eso me ha ayudado muchísimo”, aseguró Valentina Ferrer a la mencionada revista.