El mensaje con el que ‘Chichila’ Navia se despidió de las grabaciones de ‘El Paseo’ en San Andrés

La reconocida actriz colombiana Cecilia ‘Chichila’ Navia publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, con el cual despidió de las grabaciones que se vienen realizando en San Andrés y Providencia de lo que será la sexta entrega de ‘El paseo’, una saga de películas colombianas del cineasta Dago García.

En su comentario, Navia se mostró agradecida con todo el equipo de trabajo que hizo parte del rodaje y, sobre todo, con los habitantes del lugar que los acogieron durante las varias semanas.

“Con este posteo quiero agradecer a nuestros amados San Andrés y Providencia por acogernos con tanto cariño durante casi un mes de rodaje de ‘El paseo 6′. Amé cada momento y cada persona con la que tuve el privilegio de compartir”, fue el texto con el que ‘Chichila’ acompañó tres fotografías, una de ellas junto a varios integrantes del elenco. En la instantánea se observa, entre otros actores y actrices, a Amparo Grisales, Alex Toro, Michelle Orozco, El Mindo y Rafaella Chávez.

“¡Qué privilegio conocerte y trabajar contigo”, comentó la hija de Marbelle a la publicación de Navia que acumula más de 30 mil reacciones en apenas 13 horas; mientras que Orozco agregó: “te abrazo con el alma, ‘Chichi’ hermosa”. Otras de las respuestas se centraron en destacar la calidez de los sanandresanos, quienes en noviembre sufrieron las afectaciones del devastador paso del huracán Iota.

Cabe mencionar que hace apenas unos días que ‘El paseo’ fue noticia por el accidente que sufrió Amparo Grisales en medio en la filmación, tras el cual informó que se habría fracturado el radio (hueso lateral del antebrazo).

“Seguiremos filmando porque somos valientes y fuertes. <b>Y en esta pinta sexy, ¡ay, no! Es que no alcancé ni a filmar el primer truco sadomasoquista</b>”, agregó en aquella ocasión Amparo Grisales.