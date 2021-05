“Cantábamos canciones que decían que le íbamos a sacar los ojos a los guerrilleros”: Santiago Cruz y el crudo relato de su paso por el Ejército

Bogotá, 7 de marzo de 2017. Premio Cafam a la mujer. En la foto: Santiago Cruz. (Colprensa- Sofía Toscano)

En medio de la situación que vive Colombia por cuenta de las protestas que se registran desde el pasado 28 de abril y que han dejado múltiples denuncias por el abuso de la fuerza pública contra los manifestantes, se puso sobre la mesa el debate de una reforma policial encaminada a que respeten los derechos humanos.

La discusión llevó al cantante colombiano Santiago Cruz a relatar una cruda anécdota de cuando le tocó ir a prestar el servicio militar. “Yo entré al Ejército a prestar mi servicio militar obligatorio el 7 de Diciembre de 1992. Venía de una familia acomodada de Ibagué, supongo que desde una óptica se podría decir que ricos: Casa propia, acción del Club, comida en la mesa y ropa en el armario. Nunca faltó”, relató.

El artista recordó que sus padres siempre le dieron todo lo que pudieron, “venía además de uno de los Colegios “bien” de Ibagué, el San Luis, que tenía la particularidad, si mal no recuerdo, que uno pagaba”.

En ese momento en que uno termina el colegio son miles los estudiantes que deben prestar el servicio militar que en Colombia es obligatorio y Cruz no era la excepción. “Éramos más o menos 150 jóvenes, niños prácticamente, yo tenía 16 años, a un par de meses de cumplir 17, y todos teníamos más o menos la misma edad. Recuerdo vívidamente cuando uno de ellos se me acercó y me dijo, con cara de felicidad: ¡Listo, un año garantizado con tres comidas diarias!”.

El cantante narró que otro joven, cuando les entregaron los uniformes, el camuflado y el habano, dijo: “¡Uy, ropa nueva! Yo nunca he tenido ropa nueva en mi vida”.

“Fue un golpe de realidad que significó mucho para ese criterio en gestación de un joven de 16 años”, sostuvo Santiago Cruz.

Lo más crudo de esta historia es cuando el artista ya estaba prestando su servicio. “Recuerdo que teniendo 16/17 años, cantábamos, con un fusil en mano, canciones que decían que le íbamos a sacar los ojos a los guerrilleros y nos íbamos a beber su sangre... ¡16 y 17 años!”, aseguró.

El punto de Cruz al contar esta anécdota es que hay cosas por mejorar tanto en el Ejército como en la Policía. “Respeto y quiero al Ejército, y en medio de ese amor y respeto, reconozco lo que ha estado mal, muy mal, y lo que se podría mejorar. Querer y respetar una institución no significa hacerse el ciego ante todo lo que está mal, muy mal, en ella. Aplica para la Policía también”, indicó en su cuenta de Twitter.

Ante una pregunta que le hicieron sobre su edad al prestar el servicio militar, aclaró que, “cuando yo salí del colegio, en el año 1992, eso no era un tema. Incluso tenía compañeros menores que yo, de 15 años. Creo que ahora ya es a partir de los 18 años″.

Según la ley colombiana, todo varón colombiano, cuya edad se halle comprendida entre los 24 y los 50 años, está obligado a prestar el servicio militar en el Ejército, así:

1) Como soldado en el Ejército de primera línea:

a) Bajo banderas hasta dos años de servicio, a partir del 1º de enero del año en que cumple 21 años de edad;

b) En las reservas de primera y segunda clase hasta el 31 de diciembre del a; o en que cumpla 30 años de edad.

2) En el Ejército de 2ª línea o Guardia Nacional: Como reservista de 1ª y 2ª clase desde el 1º de enero del año en que en que el individuo cumple los 31 años de edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumple los 40.

3) En el Ejército de 3ª línea o Guardia territorial: Como reservista de 1ª y 2ª clase, desde el 1º de enero del año en que el individuo cumple los 41 de edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumple los cincuenta (50).

