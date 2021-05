Video: “Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie”: Iván Duque en entrevista internacional

El presidente de la República Iván Duque fue entrevistado por la periodista de Univision, Patricia Janiot el pasado 14 de mayo. El diálogo giró en torno a la crisis social y política que enfrenta el país en medio del paro nacional.

La actuación de la policía en las manifestaciones, las imágenes de militares saliendo de un helicóptero supuestamente de la Cruz Roja y los abusos policiales durante el paro nacional fueron los principales puntos de la conversación.

Janiot empezó preguntándole al presidente por qué después de 16 días de manifestaciones y movilizaciones no se han comenzado las negociaciones con los promotores de la huelga. “Primero Ángela Patricia, es bueno señalar que el Gobierno nacional ha expresado por escrito al Comité Nacional de Huelga su voluntad de iniciar un proceso de negociación. Esta carta fue enviada hace días. Ha habido invitaciones repetidas. También tuvimos una reunión con el Comité Nacional de Huelga en la que participaron Naciones Unidas, la Iglesia Católica, y dijimos que estábamos listos para comenzar a armar tratos en un ambiente de negociación, respondió el mandatario.

En el diálogo, la periodista se refirió a algunas denuncias que se hicieron a raíz del aterrizaje de un helicóptero con logotipos de la Cruz Roja en un centro educativo del Sena en Buga. De acuerdo con un video de esta aeronave descendió un grupo de al menos 15 militares, que llegaron para restablecer el orden público en la ciudad en medio de las protestas.

Después de responder que las entidades del gobierno están para actuar con rapidez antes las vulneraciones de la constitución explicó que “No se pueden realizar operaciones militares con logotipos de la Cruz Roja, y eso hay que tenerlo muy claro. No se puede realizar ninguna operación militar con el logo de la Cruz Roja. No está permitido por el derecho internacional o el derecho colombiano”.

Janiot aseguró: “Pero aparentemente se hizo en Buga” y el presidente optó por asegurar que es un tema que se está investigando: “Con el propósito de arrojar luz sobre si se transportaba personal de Cruz Roja o material de Cruz Roja o material médico. Por eso esta mañana pedí que estos hechos fueran aclarados y transparentes, no solo por el Ministerio de Defensa, sino también por el personal de la Cruz Roja en Colombia”, concluyó.

“Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos”

Antes de terminar la entrevista, se vivió un momento tenso cuando Patricia Janiot hizo una pregunta que le generó cierta molestia al presidente, pues se refirió explícitamente sobre las referencias que se han hecho sobre él al afirmar que es un títere del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. Decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?, preguntó la periodista.

“Me da pena Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto. Creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país”, respondió Iván Duque.

Aquí nosotros estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante, Iván Duque.

Expresó que el país ha enfrentado la crisis migratoria más grande que se ha visto en el continente, además de la pandemia. “Hemos tenido que enfrentar una recesión económica derivada de la pandemia. Hemos tenido que enfrentar también circunstancias muy complejas por desastres naturales. Y siempre lo hemos hecho con el amor por este país que me ha caracterizado. Aquí no hay títeres de nadie”, concluyó el mandatario.

Antes de finalizar la periodista de Univisión le agradeció al mandatario por la entrevista y dijo “muchísimas gracias y con todo respeto, presidente, fue una pregunta que me parecía válida en términos de reaccionar a una opinión del expresidente Álvaro Uribe. Gracias de nuevo por su tiempo. Gracias, presidente.

Este fue el momento en que Iván Duque responde la pregunta de la periodista de Univisión:

“Los colombianos deben rechazar categóricamente la violencia, venga de donde venga”

Aunque el presidente Iván Duque no ha sido explícito a la hora de reconocer el abuso y violencia de la fuerza pública en este paro nacional, durante la entrevista con Patricia Janiot dio señas de aceptar esta problemática.

“Me han dicho que ayudaría mucho si usted, como jefe de estado, reconociera el abuso cometido por decenas de policías. ¿Lo reconoce? Usted mismo dijo que hay 62 investigaciones en curso contra las fuerzas del orden y algunas cifras apuntan a 40 muertes. ¿Está dispuesto a reconocer algún abuso por parte de la policía?”, preguntó la periodista.

Después de asegurar que las actuaciones que se realicen fuera de la constitución siempre se han condenado y han “buscado una acción rápida por parte de la Fiscalía General de la Nación o de la Justicia Penal”, Patricia insistió con que lo reconociera puntualmente.

Los colombianos deben rechazar categóricamente la violencia, venga de donde venga. Y así como se debe investigar cualquier conducta de un miembro de las fuerzas del orden que vaya en contra de la ley y la Constitución o que viole los derechos humanos, también es importante que las investigaciones sobre agresiones contra agentes del orden continúen.

“¿Puede reconocerlo explícitamente?”, dijo Janiot. “Siempre lo hemos hecho, Ángela Patricia. Cualquier conducta que un agente del orden cometa contra la Constitución y la ley, la hemos condenado. Y además, no solo lo hemos condenado, sino que ha habido algunas acciones emprendidas por los comandantes. Entonces aquellos actos que violan la Constitución y la ley, siempre son rechazados categóricamente”.

SEGUIR LEYENDO: