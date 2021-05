Billones de pesos se han perdido en Colombia a causa del paro nacional, aseguran gremios y Gobierno

Cundinamarca, uno de los departamentos más importantes del país, se encuentra superando bloqueos producto al paro nacional que inició el pasado 28 de abril. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El 28 de abril comenzaron las manifestaciones que se han prolongado por dos semanas, es tal vez, el paro nacional más largo que se ha vivido en Colombia. Este que fue convocado por diferentes sectores y además, ha movilizado miles de ciudadanos. No sólo se dio mediante marchas, performances, plantones sino que una de las estrategias que usaron algunos manifestantes fue el bloqueo de las vías, de esta forma limitaron la entrada y salida a las principales ciudades tanto de personas como de productos en general.

Por lo que el costo de las manifestaciones ha sido alto pues, las perdidas se traducen en muertos, heridos, desaparecidos, denuncia de múltiples violaciones a los derechos humanos, y si se habla en términos económicos ha dejado una perdida en promedio de $6,2 billones, según estimaciones del Gobierno, pues el Ministerio de Hacienda cálculo que un día de manifestaciones, el costo es de $484.000 millones. Esto debido tanto a los bloqueos como por el vandalismo y la destrucción de los espacios.

“Eso se debe especialmente a los cierres, los bloqueos, las vías de hecho y los actos vandálicos, entre otros temas. Pero también hay un impacto por la devaluación y el aumento de las tasas de interés a las que les prestan al país”, señaló José Manuel Restrepo, el nuevo ministro de Hacienda a Portafolio.

Según información de Fenalco, durante los días del paro nacional y por efecto de los actos de vandalismo durante las manifestaciones en diferentes ciudades del país se registraron pérdidas, entre el 28 y el 10 de mayo por más de $880.000 millones en el comercio nacional que se le suma a toda las perdidas que se tuvo en el 2020 y principios del 2021 por las restricciones para hacerle frente al covid en el pais.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró a El País de Cali que las restricciones que se venían imponiendo a la movilidad, por la emergencia sanitaria, y ahora las consecuencias del paro nacional, ponen en duda el ritmo de mejoría del país que muchos sectores pensaban que en el 2021 se podría recuperar una parte de las perdidas que dejó el año pasado.

”El desabastecimiento de las cadenas de producción por el paro impactará en el desempeño de la industria, la construcción y el comercio. Debemos acelerar la recuperación de la actividad porque quienes se ven perjudicados son los hogares de ingresos más bajos. El año pasado el 20% más pobre de la población tuvo una caída del 45% de los ingresos”, dijo el analista.

Algunos sectores afectados

Debido a la situación algunos sectores han tenido millonarias perdida no sólo por la falta de movilidad de los productos sino que en el caso de los productos no perecederos se han dañado los alimentos y han tenido que ir a la basura, por ejemplo, Fedegán anunció que para el sectores ganadero, una semana de paro dejó pérdidas por $121.335 millones. Solo en Putumayo, Cauca y Nariño, los bloqueos de vías no permiten la recolección de 820.000 litros de leche al día ni mover 6.400 novillos en una semana. En el Valle se dejaron de vender 320.000 litros de leche al día y 2.900 cabezas de ganado en la semana.

Por otro lado, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal calcula que las pérdidas hasta ahora suman $35.000 millones, por daños en los vehículos y por el cese de actividades. “La situación es preocupante, el transporte intermunicipal está parado en 80%, la mayor parte hacia Bogotá, Ipiales, Pasto, sur del Huila y Cali. El llamado es a que desbloqueen las vías”, afirmó José Yesid Rodríguez, presidente del gremio. Lo mismo sucede con el transporte de carga donde se calcula que hay 42.000 camiones parados y pérdidas que suman ya $84.000 millones.





