Al ritmo de Balvin, Aura Cristina Geithner presumió cuerpo en TikTok

No todo es lencería o poses sugestivamente eróticas para Aura Cristina Geithner, quien ha vivido un renacimiento mediático a través de su cuenta de OnlyFans, que, según sus palabras para People en Español, es “muy, pero muy rentable”.

En las últimas horas, la actriz colombo-mejicana tuvo un gesto divertido para el millón cien mil seguidores de su cuenta de TikTok: un clip en el que bailó el tema “Otra noche sin ti” que publicó J.Balvin con la participación del rapero Khalid.

El encabezado del clip da cuenta de su intención de pasarla bien y compartir ese momento con sus seguidores:

Ni idea...solo flow esta canción <3.

Aura Cristina ejecuta una coreografía, muy en su estilo: con un outfit en el que presume de cuerpo y curvas, muy en la onda del estilo urbano reggaetonero, pero sin alcanzar las cotas de sugestión que ha exhibido en su cuenta de OnlyFans, o en algunas de sus Stories de Instagram.

El video no pasó desapercibido entre sus seguidores, que comentaron la belleza de Aura Cristina con frases que ponderaron la belleza de la actriz de 54 años.

El clip hace parte de un challenge de TikTok relacionado con cuántas canciones los usuarios pueden bailar en menos de un minuto. La Geithner publicó posteriormente otro video en el que afirmó que todas las canciones de Balvin “Me las sé todas...todas”.

Al momento de redacción de esta nota, el contenido de la actriz superaba las 20 mil reproducciones en TikTok.

La reinvención de una actriz legendaria

Aura Cristina Geithner (Bogotá, 1967) alcanzó la fama en la década del noventa protagonizando telenovelas como Te voy a enseñar a querer, La Rosa de los Vientos, y Sangre de Lobos, tal vez la interpretación más destacada de su carrera.

Con una pasión por la música y las artes plásticas, produjo algunas grabaciones con composiciones propias y adaptaciones de clásicos latinoamericanos. Sin embargo, a medida que su campo de acción en Colombia fue reduciéndose, emigró a México, país del que tiene nacionalidad.

Ante el auge de plataformas como Instagram, TikTok y Twitter, la Geithner realizó un tránsito exitoso al mundo digital, en el que afirmó, con respecto a su etapa como actriz que “Antes, nosotros los artistas estábamos sujetos a lo que las productoras sugerían, hoy tú eres el dueño de tu empresa”.

Con cifras que superaron el millón de seguidores en TikTok e Instagram, la actriz decidió abrir una cuenta en OnlyFans, una red social caracterizada por contenido sugerente o explícito en el que los suscriptores pagan una cantidad determinada por obtener contenido exclusivo de influenciadores y figuras públicas.

El movimiento de Aura Cristina Geithner no pasó desapercibido en el medio, otra actriz de su generación, Luly Bossa, siguió su ejemplo y abrió una cuenta en esta red social.

Geithner, quien siempre se ha caracterizado por una confianza a prueba de todo, ha vivido un renacimiento mediático por sus contenidos y por los comentarios que despierta por una impresionante presencia física.

Esto declaró a People en Español cuando fue inquirida por los motivos para abrir una cuenta en OnlyFans: “Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”.

Actitud que le permite ser visionaria con respecto al desarrollo de este tipo de plataformas. Aura Cristina cree que a futuro: “ese es el mundo digital. Muchas cosas que estamos viendo hoy en día van a tender que desaparecer. Si una persona no está en el mundo digital es como si no existiera”.

