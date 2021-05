‘Epa Colombia’ contó su historia de adicción a las drogas, que comenzó cuando tenía 13 años

Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, ya tiene acostumbrados a los medios nacionales con sus controversiales confesiones en las redes sociales; esta vez, la influenciadora fue noticia por sus declaraciones en la cuenta de Instagram donde habló sobre su pasado y el rol que las drogas jugaron en su adolescencia.

De acuerdo con lo que contó Daneidy a través de las historias de Instagram, fue algo que empezó cuando ella estaba en el colegio y se vio persuadida por sus amistades. La influenciadora señaló que además, comenzó consumiendo marihuana.

Luego siguió su relato e indicó que en una fiesta de 15 años, a donde también fue con sus amigos de aquella época colegial, probó la cocaína, “esa fue la droga que más me dejó adicta”, recordó la influenciadora.

También contó que probó LSD, que usualmente se encuentra en papeles que se consumen vía oral o ocular, esta última fue la opción que eligió ‘Epa Colombia’ en ese entonces, y que según ella, le hizo experimentar visiones que la avergüenzan.

La influenciadora también recordó que cuando consumía estas sustancias frecuentaba sectores de Bogotá como Chapinero, la avenida Primera de Mayo o la calle 80.

“Me la pasaba por todo lado, iba a donde los hombres, les sacaba plata, les sacaba los celulares, me volví muy adicta y para salir de eso fue imposible, yo ya no podía hacer ejercicio porque se me venía la sangre, yo creí que nunca iba a salir de las drogas amiga”.

Finalmente, la empresaria recordó que cuando se volvió famosa logró salir de sus adicciones, “eso es algo muy fuerte, no se lo deseo a nadie”, indicó la influenciadora y al mismo tiempo lanzó un reto a sus seguidores:

“Vea, le voy a dejar una tarea. No sé que vicio tenga, sea tomar, consumir, el que sea, déjelo por ahí una semana, quince días y si no lo deja me busca y yo le digo cual es la solución, porque todo tiene una solución. Obvio, también es querer, el querer es poder”.

‘Epa Colombia’ terminó su intervención sobre el tema, dejando un mensaje a sus seguidores, con el cual les dijo que ella encarna una historia de superación personal, ya que ahora puede ayudar a su familia con su lucrativo negocio de queratinas después de vencer sus miedos y “ser berraca” para lograr sus metas.

La influenciadora también fue noticia en los últimos días por su respuesta a los internautas que preguntaron sobre su ausencia en las protestas sociales, con la cual también dejó un mensaje de motivación para sus seguidores:

Amiga, tú no necesitas de un mercado, tú no necesitas del gobierno. Yo salí adelante. “Ay, la Epa Colombia quizque de en lugar de estar en las manifestaciones apoyando (sic) y que vendiendo keratinas... Es que yo tengo qué salir a vender todos los días. Yo no puedo parar amiga. Yo tengo 300 empleados, amiga. Y yo vivo por esas personas, amiga. Porque yo tengo que darles el sustento de sus familias. Entonces, no. Entonces yo no puedo parar amiga. Uno tiene que trabajar, amiga porque es que un hombre no te va a ayudar. El gobierno tampoco te va a ayudar. Si tú no sales adelante, marica, es porque tú no quieres. Tú tienes qué esforzarte porque tú también lo vas a lograr.