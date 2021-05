Omega y Alpha empiezan la semana con ‘Galo’ y Juan David sentenciados en el Desafío ‘The Box’

Desafío The Box: Equipos de Alpha y Omega. Foto: Instagram @desafiocaracol

Un nuevo ciclo comenzó en el Desafío ‘The Box’ en el marco de una etapa que ha evidenciado estrategias y alianzas entre los equipos. Esa dinámica en la que ahora se encuentra el juego, liderada por Omega y apoyada por Beta, pretende sacar a los capitanes o a los más fuertes, empezando por los miembros de Alpha, que han demostrado ser fuertes competidores.

Dicha estrategia ya cobró la cabeza de ‘Tin’, ‘Gago’ y en el ciclo de la semana pasado, la de Karol, quien después de una dura prueba, contra Tiffi, Paola (del equipo Alpha) y Karen (de Omega) perdió el ‘duelo a muerte’, dejando en la competencia a su pareja, el ‘Mono’, quien también es parte del equipo Alpha. Al final del capítulo, la pareja tuvo una despedida muy emotiva.

En el episodio de esta noche, los equipos tuvieron que jugársela toda por tener los servicios completos, librar la sentencia para uno de sus miembros y además, un regalo proveniente de su familia.

Alpha comenzó liderando la competencia, seguido por Omega, y Beta en el tercer puesto. Sin embargo, pronto la prueba dio un giro inesperado y el equipo de camiseta rosa se posicionó en el primer puesto de una competencia en la que los desafiantes tuvieron que mostrar sus destrezas de trabajo conjunto, así como su fuerza y agilidad para llevar juntos una estructura compuesta por un tubo y una caneca metálica.

Aún así, el equipo púrpura mostró porque es un competidor para mantener en la mira, y en el último tramo de la prueba se adelantó, en una reñido momento donde se proclamó ganador del “desafío de servicios y sentencia”, que le puso el chaleco de 20 kls a ‘Galo’ y le dio un regalo muy especial a ‘Tifi’: una caja con detalles y mensajes de su familia, sin duda, el momento más emotivo del episodio.

Pero no fue la única prueba que tuvieron que sortear los desafiantes en el capítulo de este lunes, ya que también se desarrollo el “desafío de sentencia y bienestar”, en el que Alpha y Omega estuvieron de nuevo peleando el primer lugar, pero finalmente y pese a los esfuerzos de los desafiantes, el equipo rosa se adelantó y se declaró ganador de esta prueba.

Así entonces, después de un lunes de infarto, Beta se quedó sin comida y sin servicios, y Juan David se sumó al grupo de los sentenciados, ratificando que los más fuertes siguen siendo el objetivo. Esta semana se tendrán que definir otro de los cuatro hombres que irán al ‘desafío a muerte’ y que dejará a otro desafiante fuera de la competencia.

Tras salida de Karol del ‘Desafío’, ‘Mono’ podría serle infiel

Cuando Karol dejó la competencia se despidió de Carlos Mario David Pérez, el ‘Mono’, e hizo llorar a más de un participante. Este amor surgió desde el segundo capítulo de la nueva versión del Desafío, y en más de dos meses, logró llamar la atención de todos los competidores y, por supuesto, de los espectadores del programa.

Karol y Mono en el Desafío The Box. - Caracol Televisión.

Ahora, lo que pone en duda su relación, pero sobre todo la fidelidad de Carlos Pérez es que al inicio de la relación Andrea Serna preguntó por su relación y el ‘Mono’ contestó que los besos que se habían dado era por las emociones del momento.

Sumado a esto, antes de que Karol dejara el programa, en una conversación entre ellos dos ella le recuerda que en algún momento confesó que le gustaba Meli. “Tú dijiste la vez pasada que te gustaba ‘Meli’, y que no sé qué. ¿Crees que no me acuerdo de eso?”.

Por su lado, Carlos le dijo a sus compañeros de Alpha que no podía negar que existía un sentimiento, que tildó de “muy fuerte”, entre ambos. En ese entonces Karol y ‘Mono’ dejaron claro que eran oponentes, pero que estaban abiertos a dejar que las cosas pasen porque tienen una “conexión” muy especial y creen que puede ser una señal del destino haberse encontrado nuevamente.

