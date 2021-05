Peter Manjarrés fue criticado por asistir a una fiesta con su familia en pleno pico de covid-19

En medio del tercer pico de covid-19, el alcalde de Barranquilla ha implementado diferentes medidas restrictivas para evitar la propagación del virus en la capital del Atlántico como el toques de queda y la ley seca. Por esa razón, el cantante vallenato Peter Manjarrés consideró una buena idea recordarle a sus seguidores las medidas de bioseguridad y promover el ‘Quédate en casa’ por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la publicación del cantante no fue tomada muy bien por los usuarios de la red social días después, señalándolo de ‘predicar pero no aplicar’ las normas, ya que luego de subir esta historia se vio al artista en un matrimonio vestido de gala, junto a su esposa Tata Becerra y sus dos hijas, Mariana y María del Carmen.

Por esa razón, sus fans reprocharon su comportamiento, teniendo en cuenta que la difícil situación que atraviesa el país respecto al covid-19, donde hace unos días la ocupación de camas UCI llegó a una cifra histórica. Vale la pena aclarar que, según las fotografías, el evento fue en otro país, sin embargo, la gente reaccionó.

“Predica, pero no aplica”, “Y el quédate en casa?”, “Hipócrita como todos”, fueron algunos comentarios, mientras que otros usuarios elogiaron a la hermosa familia.

Cabe recordar que, hace varios fines de semana la familia Manjarrés Becerra asistió a otro evento, pero esta vez se trató de un asunto familiar, pues la hermana de Tata, María Camila, contrajo matrimonio con su novio de varios años. La celebración se llevó a cabo en Cartagena y aunque parece ser que fue muy pequeña, fue con todos los ‘juguetes’.

El artista vallenato también fue tendencia durante las manifestaciones en el marco del paro nacional en Valledupar, pues algunos manifestantes decidieron destruir los monumentos de la capital vallenata, entre esos el del cantante, el cual fue uno de los más afectados, quedando sin un brazo.

Foto: @ALEXLEWIS8

En las imágenes se puede ver a varios manifestantes alrededor de la escultura, entre ellos un joven encapuchado que se va del lugar con el brazo derecho de la pieza, que fue inaugurada el 4 de diciembre de 2019 por el alcalde Tuto Uhía.

Estatua de Peter Manjarrés afectada durante protestas en Valledupar

La situación pudo haber sido peor, pue se ve que al lugar llegan otros ciudadanos que les piden a los manifestantes no dañar la estatua del cantante, pero una joven bastante alterada responde que “esa estatua no me representa”. El hecho fue condenado por varios habitantes que gritaban en el momento, “barro barro, esto no se hace”.

El diario El Tiempo habló con el escultor de la obra, José Tobías Hinojosa, quien manifestó su decepción por lo sucedido con su trabajo.

“Cuando me enteré, me causó mucha impresión porque a esa obra le imprimí creatividad y esmero. Se hizo en honor al aporte musical de este artista al folclor vallenato”, expresó el escultor al medio.

La estatua se realizó a escala real y en material de resina epóxica, el mismo que se utilizan para la construcción de los aviones y el artista señaló que la pérdida de todo un brazo es bastante grave y costosa.

