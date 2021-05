Iván Ramiro Córdoba se ilusiona con un nuevo colombiano en el Inter: “Vería muy bien a Luis Muriel” EFE/EPA/GABRIELE MENIS

El maravilloso presente de Luis Fernando Muriel en la Liga de Italia lo tiene como uno de los delanteros más letales del fútbol europeo y, posiblemente, uno de los jugadores más buscados en el periodo de pases, pues ya son varios los equipos que han mostrado su interés por contar con sus servicios, entre ellos, el recién coronado campeón Inter de Milan.

De acuerdo con la información del diario La Gazzetta dello Sport, el atacante de 29 años caería muy bien en la escuadra Nerazzurri que es dirigida por el italiano Antonio Conte, pues el técnico está buscando un futbolista con las características del colombiano y su racha goleadora con el Atalanta es envidiada por muchos.

Es por esto que, ante la posible llegada del artillero, el ex defensa colombiano que vistió la camiseta del Inter, Iván Ramiro Córdoba, vio con buenos ojos la posible llegada de su compatriota y sostuvo en una entrevista con Libero que sus deseos de ver nuevamente a un compatriota defendiendo los colores del equipo italiano son bastante grandes.

“Vería muy bien a Luis Fernando Muriel en el Inter. Tuvo años en los que no pudo ser constante pero ahora con Gian Piero Gasperini ha encontrado continuidad y está sacando lo mejor de sí mismo. El Inter echa de menos a alguien como Luis: ¡junto a Lautaro Martínez y Romelu Lukaku formarían un ataque atómico!”, dijo el ex jugador.

Estas declaraciones toman fuerza porque Córdoba es uno de los ídolos de la escuadra interista, en la que estuvo durante 13 temporadas y en la que consiguió 15 títulos, entre ellos la UEFA Champions League y la Copa Mundial de Clubes en 2010, bajo el mando del entrenador José Mourinho, recién oficializado como el nuevo estratega de la Roma.

Sus halagos también fueron para el histórico técnico portugués. “Estoy muy contento de volver a verlo en Italia. Ha elegido un equipo que no tiene nada que ver con los rivales históricos del Inter y como Interista no me molesta verlo en Roma. Mou ama los desafíos imposibles y los Giallorossi son”, explicó Córdoba.

Además, Iván Ramiro habló sobre su actual trabajo en el que se desempeña como director general del área deportiva del Venezia Football Club de la segunda división de Italia. El exdefensor de la Selección de Colombia manifestó su alegría por hacer parte de un proyecto tan novedoso en el fútbol italiano.

“Estoy entusiasmado porque he encontrado un proyecto serio. Aquí todo se construyó paso a paso, sin promesas excesivas. ¿Podría haber Venecia-Inter en unos años? Por qué no, tuvimos una gran temporada. Muchos nos dieron para luchar por los playouts y en cambio jugaremos los playoffs”, finalizó.

Números de Luis Fernando Muriel

El nacido en Santo Tomás fue la figura de su equipo en el triunfo de visitante 2-5 ante Parma por la jornada 35 de la Serie A. Su ingreso se dio en el segundo tiempo en reemplazo de su compatriota Duván Zapata y y se reportó con una asistencia y dos anotaciones.

En la actual temporada de la liga italiana Muriel ha disputado 33 de los 35 partidos posibles y se ha reportado con 21 goles y 9 asistencias, siendo el máximo goleador del equipo. En cancha ha disputado 1.322 minutos y su promedio de gol es impresionante, anota cada 63 minutos de juego.

