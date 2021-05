Final dramático: Gaviria no se entendió con Molano y perdió sus posibilidades de victoria en el Giro de Italia

Todos los colombianos salvaron el día, el mejor en la etapa fue Juan Sebastián Molano. Foto: UAE Emirates

La segunda etapa de la edición 104° del Giro de Italia terminó con sabor amargo para los colombianos, pues el gran candidato a la victoria, Fernando Gaviria, protagonizó un mal entendido con su compatriota y compañero de equipo Juan Sebastián Molano y frustro sus opciones de triunfo. La buena noticia es que, a pesar del incidente, no hubo un hecho que lamentar.

La jornada disputada entre Stupinigi y Novara, y que contó con un reporrido de 179 kilómetros, fue ganada por el ciclista belga Tim Merlier (Alpecin Fenix) quien finalmente se impuso en el esprint. El italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) defendió su liderato y continúa como el dueño de la maglia rosa.

Los pronósticos apuntaban a que el desenlace sería un emocionante embalaje y así fue, a falta de 600 metros los velocistas empezaron a buscar la mejor posición para lanzar su esprint y entre ellos estaban los colombianos Gaviria y Molano. El tren del UAE, conformado además por el argentino Maximiliano Richeze, entró en la recta final al frente del grupo intentando dejar a Fernando lo más cerca a la meta.

Sin embargo, a falta de 200 metros Juan Sebastián Molano, quien estaba a cargo del lanzamiento de Gaviria, no vio que el antioqueño estaba intentado pasarlo por el costado derecho y, a pesar de que intentó buscarlo para abrirle paso, terminó llevándolo contra las vallas e impidiendo que pudiera disputar la victoria. Afortunadamente para ambos solo fue un susto y no existió una caída que posiblemente, y por el momento de la carrera, habría sido bastante dramática.

“Son situaciones de carrera que siempre pueden pasar. Nos sentíamos bien en toda la etapa y sentíamos que podíamos hacerlo bien al final, pero bueno así es el ciclismo”, afirmó Gaviria.

Pese a la frustración de no poder conseguir el triunfo, añadió: “Pudo haber sido peor, no nos caímos, me fui contra las vallas, pero no hay nada que lamentar, nos tenemos que levantar y lo intentaremos mañana, esperemos a ver cómo amanecen las piernas”.

El confuso momento fue aprovechado por Merlier quien lanzó decididamente su embalaje y superó con un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 9 segundos a los especialistas de la velocidad Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) y Elia Viviani (Cofidis), segundo y tercero, respectivamente.

Respecto a los colombianos, todos salvaron la etapa y el mejor fue Molano quien entró en la casilla 11° lamentándose por lo sucedido, tras él ingresaron Egan Bernal y Fernando Gaviria, en las posiciones 16° y 24°.

En líneas generales fue un día tranquilo por las carreteras italianas, muy típico del arranque de una carrera de tres semanas, que afrontará las primeras jornadas interesantes muy pronto. La fuga del día estuvo conformada por tres italianos, Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Filippo Tagliani (Androni Giocattoli) y Umberto Marengo (Bardiani).

El trabajo del grupo estuvo a cargo de los equipos interesados en la general y es así como el Ineos Grenadiers tomó las riendas del pelotón. Posteriormente entraron en la contribución del esfuerzo equipos como Lotto Soudal y Alpecin Fenix, escuadras interesadas en la definición al sprint con sus respectivos velocistas tal y como sucedió. Faltando 25,6 kilómetros para la meta la fuga fue alcanzada y los equipos interesados en la victoria empezaron a apretar el ritmo.

La clasificación general no sufrió grandes cambios y Ganna se mantiene como el líder, el mejor colombiano en esa clasificación es Daniel Felipe Martínez quien se encuentra en la posición 33° a 39 segundos del primero.

Clasificación de la etapa 2:

1. Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) - 4:21:09

2. Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka-Assos) - m.t.

3. Elia Viviani (ITA/Cofidis) - m.t.

4. Dylan Groenewegen (NED/Jumbo-Visma) - m.t.

5. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) - m.t.

11. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates) - m.t.

16. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

24. Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) - m.t.

57. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

105. Einer Augusto Rubio (COL/MOVISTAR) - m.t.

149. Harold Tejada (COL/Astana-Premier Tech) - m.t.

Clasificación general:

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) - 4:29:53

2. Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) a 0:13

3. Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) a 0:16

4. Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) a 0:20

5. João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) a 0:20

33. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 0:39

40. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:42

49. Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) a 0:44

53. Harold Tejada (COL/Astana-Premier Tech) a 0:44

67. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates) a 0:47

167. Einer Augusto Rubio (COL/MOVISTAR) a 1:29

Este lunes 10 de mayo se disputará la tercera etapa, será una jornada de 190 kilómetros y en la que los corredores partirán desde Biella y terminarán en Canale, después de superar tres puertos de montaña -uno de tercera categoría y dos de cuarta- entre los kilómetros 112 y 175 y que pueden servir para seleccionar el grupo que dispute un posible esprint final.

Seguir leyendo: