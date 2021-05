“Tenemos que atacar de frente”: ministro de Defensa sobre actos vandálicas

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, aclaró su presencia durante el partido de la Slección Colombia en Barranquilla.

Este jueves comenzó el diálogo propuesto por el Gobierno nacional y los diferentes grupos de ciudadanos y estamentos e instituciones del país.

Tras la reunión efectuada en la Casa de Nariño, el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, y el presidente de la República, Iván Duque, leyeron un comunicado conjunto en el que declaran su respeto por la separación de poderes y solicitaron investigar los crímenes cometidos, tanto por servidores públicos como por ciudadanos, durante las protestas.

En este marco, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en diálogo con Semana, se refirió a los temas que se trataron en el primer día de la mesa de diálogo, como los actos de violencia que se han presentado durante la última semana y las investigaciones que marchan frente a estos.

“Sobre las investigaciones en contra de los violentos se enfatizó que se priorizarán los procesos de quienes aprovecharon las manifestaciones para delinquir”, señaló Ruiz.

Asimismo, habló sobre los bloqueos que se presentan en las vías principales del país, que no han permitido el paso de los camiones que transportan insumos hacia las diferentes regiones.

“Tenemos más de siete millones de aves en este momento que no han podido pasar. Imaginen la emergencia sanitaria que se puede presentar. Además, no están permitiendo que las vacunas finalmente se apliquen, no están dejando pasar alimentos”, puntualizó.

Cabe recalcar que debido a estos bloqueos, los productores y agricultores que trabajan para ofrecer a los colombianos los productos básicos de la canasta familiar se enfrentan a una dura crisis por las millonarias pérdidas de su trabajo.

Los principales afectados son los trabajadores del sector agropecuario y avícola, quienes han reportado millonarias pérdidas por las toneladas de pollos que han perdido en las carreteras y que han muerto por no poderlos alimentar, millones de huevos represados en las vías y litros de leche que se están perdiendo al no poder ser transportadas a sus centros de distribución.

Según Forbes, las pérdidas económicas de estos gremios ya ascienden a los $500.000 millones solo en los últimos días.

Respecto a las acciones que se deben tomar frente a los actos de vandalismo que se han camuflado durante las protestas pacificas de la mayoría de ciudadanos, el funcionario manifestó que, “uno observa que la gente no está acatando lo que se está diciendo. Ejemplo: bloquear una vía es un delito porque estamos atentando contra los derechos fundamentales de las personas, pero esto es una cosa inaudita, tenemos que atacar de frente, con todos los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría…”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que hay estructuras criminales que financian los actos de vandalismo, y que estas están pagando entre 50 mil y 70 mil pesos para que participen en estas actividades.

“Son organizaciones planeadas, premeditadas, sistemáticas y con financiación, las que desarrollan acciones vandálicas y terroristas. Se ha identificado dos grupos: JM19 y el Movimiento Bolivariano, quienes manejan otras estructuras llamadas ‘escudos azules’ y ‘escudos negros’ que son los que cometen estos actos terroristas”, dijo el ministro de Defensa.

En cuanto a la situación que se vive en Cali, el ministro de Justicia señaló que se ha venido normalizando, pues ya los ciudadanos quieren trabajar.

“Ya ha ingresado gasolina, considero que la situación se está normalizando porque la gente quiere volver a trabajar”, dijo.

