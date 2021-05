J Balvin celebra su cumpleaños con nuevo sencillo

April 21, 2019 - Indio, California, United States: J Balvin performs on stage during Weekend 2 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club on Saturday, April 20, 2019 in Indio, Calif. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)

J Balvin se encuentra celebrando su cumpleaños número 36. En sus redes sociales apareció con un nuevo look donde, en la fotografía, se mostró que decidió tinturarse completamente de rubio claro, y además recordó que hoy es el lanzamiento del documental que relata su vida. Además, publicó tres fotos en las que se ve él cuando era niño, el poster del filme y una foto de la actualidad.

El pasado lunes 26 de abril se estrenó el tráiler oficial de ‘The Boy From Medellín’ (El niño de Medellín), documental sobre el reguetonero paisa J Balvin. La producción, que cuenta con el estadounidense, Matthew Heineman, como director, se estrenara en Amazon Prime.

Días después de que comenzara el Paro Nacional J Balvin se pronuncio sobre la violencia que se ha dado a manos de los miembros de la fuerza pública y de las ya 379 personas desaparecidas en los casi diez días que van de marchas y protestas en el país.

El cumpleaños del cantante paisa llega con un llamado al diálogo, a la paz y al cese de violencia en el país. “Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. Esto es de derechos humanos”, escribió el artista en Instagram.

Además de ya encontrar el documental en la plataforma de Amazon Prime, J Balvin lanzó una nueva canción. Esta nueva pieza hace alusión al día de su nacimiento, pues la tituló ‘7 de mayo’. Aquí se evidencian unos versos rapeados los cuales cuentan algunos de los episodios que el artista paisa ha tenido que vivir para llegar a donde está.

Por otro lado, la letra de esta canción narra su infancia, los momentos más difíciles y también sus problemas de salud mental, de la que, hasta el momento, hablado sin problemas y ha invitado a que la gente que sufre de depresión lo cuente, así como hace énfasis en su nueva canción, ‘7 de mayo’.

“Ser una leyenda, sin necesidad de monumento. Y pasé por ansiedad, también por depresión, pasé por falsedad y mal de corazón. Gracias a mi mamá, me tuvo en oración y hoy en día no me falta la motivación”, cuenta el artista paisa en su nuevo sencillo.

Por último, varios amigos cercanos, famosos como Farruko y seguidores le han hecho saber que también celebran su vida y sus canciones, pues por medio de las diferentes redes sociales le han llegado mensajes de felicitaciones.

