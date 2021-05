Mary Méndez le responde a usuario que la cuestiona por promocionar sus arepas mientras “Colombia sufre”

Mary Méndez. Foto: Instagram @marymendez55

La presentadora samaria, Mary Méndez, no se quedó callada ante el reclamo de un usuario en redes sociales que la cuestionó por promocionar las arepas que vende en su panadería, Fitcook by Mary Méndez, mientras “Colombia sufre”.

Todo comenzó cuando en su perfil de Instagram la presentadora de ‘La Red’ publicó una imagen de unas arepas y etiquetó a su panadería. Aunque recibió muchos comentarios respecto de dónde y cómo se podía conseguir el producto, el precio de las arepas y demás, hubo quien le reclamó por promocionar dicha comida en el marco de las protestas que se vienen realizando en el país desde el paro nacional del pasado 28 de abril.

“Mientras Colombia sufre, ¿vos vendes arepas?”, fue el comentario del usuario en el post. Posteriormente, Méndez le contestó: “Genero empleo a muchas familias, que, de no ser “por vender arepas” ¡no tendrían con qué llevar alimento y estudio a sus casas! Y usted, aparte de criticar, juzgar y ver redes sociales, ¿cómo contribuye a lo que está pasando?”

La samaria también se pronunció al respecto por medio de sus historias en Instagram resaltando que su aporte al país es generar empleo. “Pues sí, nosotros seguimos trabajando. Yo no voy a dejar a gente sin trabajo a ¿hacer qué? ¿a sentarme en mi casa a llorar y lamentarme por lo que está pasando?, ¿a salir a la calle con la gente de mi planta de producción? No, yo pienso que lo que puedo seguir haciendo es permitiendo que esa gente siga trabajando y eso mueve también de cierta manera la economía del país. Creo que ese es mi aporte y si a usted no le gusta mi aporte, haga el suyo. Aporte de alguna manera, en vez de estar viendo redes sociales”.

Además de ser presentadora de uno de los programas más populares de entretenimiento en Colombia – La Red, emitido por Caracol Televisión - la samaria también es conocida por su estilo de vida fitness y por ser una promotora de la comida saludable. Incluso, por medio de sus redes sociales ha compartido con sus seguidores algunas recetas deliciosas, pero saludables.

Su estilo de vida también la llevó a crear empresa y ahora tiene la panadería llamada Fitcook by Mary Méndez que, según la descripción en su cuenta de Instagram, ofrece “panes saludables, 0 azúcar, 0 grasas trans y mucho más”. Y sus puntos de venta están ubicados en Bogotá y Barranquilla.

No sobra decir que, Mary Méndez también es muy recordada por ser una de las presentadoras de ‘Francotiradores, programa que se estrenó en 1999 por el Canal RCN y en el que compartió set con César Escola y Santiago Rodríguez. La producción fue muy importante en su carrera y, de hecho, en 2019 la recordó muy cariñosamente con un post en Instagram.

“¡A esto le debo todo! (…) 23 años después y ¡todavía la “la pantera de santa Marta” sigue vivita y coleando! Trabajando con los mismos y convencida de que lo que hago es lo que amo”, escribió en su momento.

En cuanto a su vida sentimental se desconoce si Méndez está en alguna relación actualmente. Sin embargo, en el pasado estuvo casada durante siete años con el DJ y empresario, Santiago Iregui, de quien se separó en 2019.

