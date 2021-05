Café, con aroma de mujer: esta es la fecha de estreno de la nueva historia de Gaviota

Café, con aroma de mujer. Foto: Captura de pantalla

Empieza la cuenta regresiva para el estreno del remake (nueva versión) de ‘Café, con aroma de mujer’. Y es que la telenovela que será transmitida por el Canal RCN y Telemundo llegará a los televisores de los colombianos más pronto que tarde, pues recientemente los actores Carmen Villalobos, Mabel Moreno y el cubano William Levy revelaron por medio de las redes sociales que la producción se estrenará el 10 de mayo a las ocho de la noche.

“Mi gente linda les tengo una súper noticia. Tenemos fecha de estreno ya, el 10 de mayo aquí en Colombia a las 8:00 p.m por RCN”, dijeron entre todos a través de las historias en Instagram de Villalobos.

En Telemundo el lanzamiento será el 25 de mayo.

‘Café, con aroma de mujer’ contará con un elenco liderado por Laura Londoño como la inolvidable ‘Gaviota’. Y, para quienes se preguntan si la actriz cantará en la novela, la respuesta es afirmativa. A mediados de abril, mientras respondía a algunas de las dudas de sus seguidores por sus historias en Instagram, confirmó que es ella quien interpretará la totalidad de los temas. “Sí, qué emoción. Eso sí que ha sido el mayor regalo de la vida en esta producción, lo máximo”, expresó en su momento.

En el reparto también estarán William Levy como ‘Sebastián Vallejo’, Lincoln Palomeque será ‘Mauricio Salinas’ y, por su lado, Carmen Villalobos encarnará a la primera villana de su carrera: ‘Lucía Sanclemente’. “Estoy feliz de tener esta oportunidad en mis manos. Nunca he hecho un antagónico así que me lo estoy gozando. Espero que a ustedes les guste, no es la típica villana de las novelas que yo creo que la gente odia desde que aparece, al contrario, es una mujer muy chévere, una mujer como cualquiera que va a luchar por lo que ella cree que es suyo, su futuro y por lo que toda la vida ha trabajado. Le estamos dando un giro a esta villana”, dijo la actriz en 2020 para Superlike del Canal RCN.

Es de recordar que, ‘Café, con aroma de mujer’ fue fruto de la mente creativa de Fernando Gaitán (fallecido en 2019), quien escribió la historia que llegó por primera vez a la pantalla en 1994 con Margarita Rosa de Francisco en la piel de ‘Gaviota’, el brasileño Guy Ecker como ‘Sebastián Vallejo’ y Alejandra Borrero como la mala del cuento, ‘Lucía’. En aquel momento la telenovela fue un éxito rotundo y, por su puesto, se espera que esta nueva versión corra con la misma suerte.

Por otro lado, ¿Será que la novela logrará que RCN despegue en el rating? Es de mencionar que, por el momento la segunda temporada de ‘Pa’ quererte’, ‘Enfermeras’ y Lala’s spa, su más reciente estreno el pasado 6 de abril, han ocupado durante varias semanas los últimos lugares del registro de audiencias. De este modo, los primeros lugares han sido para las producciones de Caracol Televisión.

Además, con el estreno a las 8:00 pm, ‘Café, con aroma de mujer’ se enfrentaría en horario a ‘Desafío The Box’ de Caracol Televisión.

SEGUIR LEYENDO: