Desafío The Box: Fuertes comentarios entre Alpha y Omega dejaron a los equipos ardidos

Desafío The Box: Equipos de Alpha y Omega. Foto: Instagram @desafiocaracol

Las cosas en el ‘Desafío The Box’ han cambiado. En un principio el equipo de Beta se había enfocado en sentenciar para el ‘Desafío a muerte’ a los integrantes de Omega, además de imponerles los castigos cuando ganaban la prueba de ‘Sentencia, premio y castigo’. Esto, por supuesto, provocó que cuando Omega ganara le devolviera el ‘favorcito’ sentenciando al ‘Desafío a muerte’ a los de Beta y también imponiéndoles castigos. En ese momento ambos equipos se tenían en la mira.

Sin embargo, ahora las cosas han cambiado en el juego, pues Beta y Omega han decidido formar una alianza e irse en contra de Alpha, lo que tiene muy decepcionado al equipo de Óscar Muñoz (Olímpico), porque se les ha dificultado mucho ganar las últimas pruebas en vista de esta unión, además de que Beta y Omega cuando ganan deciden enviar al ‘Desafío a muerte’ a los integrantes del equipo violeta, y Omega va especialmente por la cabeza de Olímpico.

De este modo, Alpha se siente defraudado por Omega. Es de recordar que, este equipo cuando ganaba nunca quiso enfocarse en sentenciar a un equipo en especial para debilitarlo, siempre le tiraban a uno y otro con el fin de “equilibrar la balanza”, como dijo Olímpico en una oportunidad. Por lo que Omega se sentía satisfecho cuando Alpha ganaba porque se sentían respaldados, cosa que no pasaba con Beta en ese momento. Pero ahora, los humos están bastante calientes entre ambos equipos y durante el capítulo de este lunes 3 de mayo no dejaron pasar la oportunidad de reclamarse mutuamente.

Luego de terminar la prueba de ‘Sentencia y servicios’, una vez más Beta y Omega se aliaron contra Alpha, que terminó el desafío en tercer lugar, por lo que se quedaron sin servicios, es decir, sin luz, agua ni gas. No sobra decir que, el equipo ganador conserva todos los servicios, y el segundo deberá elegir uno.

Interrogada por la presentadora, Andrea Serna, sobre el origen de su molestia al finalizar la prueba, la integrante de Alpha, Steffit Valencia Carvajal - mejor conocida como Tiffi en el reality – respondió: “A nosotros nos molesta porque dos equipos en contra de uno obviamente nos van a hacer perder”.

Respecto a esto, Karen Lorena Bayona de Omega resaltó que se rompió la palabra entre ambos. “En realidad pienso que primero esto es un juego, y segundo, siempre molesta cuando no está de nuestro lado. Para mí y para mis compañeros es muy importante la palabra, un incumpliendo de algo que se habló en un principio trae ciertas consecuencias”.

Pero Olímpico no estuvo de acuerdo. “¿A qué palabra se refiere? Tiene razón en que es un juego, pero creo que debemos ser justos y que gane el mejor (...) cuando a ustedes les estaban dando duro quisimos cambiar el juego y dijimos - No vamos contra Omega, vamos contra otro equipo. Los colocábamos en una balanza, bueno el castigo no es muy fuerte se lo damos a Omega y la sentencia para Beta, siempre tratábamos de equilibrar la balanza”.

Las cosas se pusieron más tensas cuando Andrés Felipe Ojeda, llamado ‘Pipe’, de Omega reafirmó su deseo de ir por la cabeza de los capitanes. “Nosotros siempre hemos ido por las cabezas. Sentenciamos al ‘Tin’, él ya no está. Sentenciamos a Gago, ya no está. ¿Qué queremos nosotros? que disfrutemos el juego los que somos nuevos en esto”.

Es de recordar que, varios exparticipantes del ‘Desafío’ realizaron una prueba de ingreso para entrar en esta versión del programa. Sin embargo, solo había disponibles tres cupos que finalmente fueron para Olímpico (ganador del Desafío Súper Humanos 2018), Augusto Castro, conocido como Tin (Desafío 2016) y Jhon Jairo Mosquera, conocido como Gago (Finalista Desafió Súper humanos 2017).

Los tres fueron repartidos en tres equipos y nombrados capitanes de los mismos. Olímpico quedó en Alpha, Tin en Beta y Gago en Gamma. Y, cada quien fue eligiendo a los integrantes de su grupo. Omega se formó con los participantes que no fueron elegidos por los demás competidores, por lo que debieron enfrentarse en una difícil prueba y los ocho primeros en terminarla formaron el equipo fucsia y, desde el principio, se plantearon que deberían sacar lo más rápido posible a los capitanes.

Sin embargo, posteriormente tras una prueba de capitanas en la que Melissa Chalare Rengifo de Gamma perdió, su equipo desapareció y los equipos debieron reorganizarse, aunque quedaron prácticamente igual, los integrantes de Gamma se tuvieron que dispersar. De este modo, Gago llegó a Alpha.

Ahora, volviendo al tema. Olímpico le replicó a ‘Pipe’ preguntándole si ellos no tenían derecho de estar allí. “Tú ya pasaste tu desafío, te lo ganaste bien merecido. Estás acá de nuevo, bacano. Pero sería chévere competir con toda la gente que está nueva acá en el Desafío”.

Al llegar a sus respectivas casas los equipos demostraron lo ardidos que quedaron tras el tire-tire y Laura Jiménez, mejor conocida como Madrid, de Omega, resaltó que “le hervía la sangre” al sentir que Alpha había dicho que “que nosotros estábamos aquí por ellos, nosotros nos ganamos el puesto, a nosotros nadie nos escogió”.

Y, en Alpha ya saben que el objetivo principal es Olímpico.

Finalmente, respecto de su alianza con Omega, María Camila Ospina de Beta les dijo a las cámaras del ‘Desafío’ que: “Nosotros una alianza hasta un tiempo determinado no tenemos, pero sí tenemos una colaboración porque realmente Alpha nos ha tirado mucho a nosotros sin nosotros nunca haberlos tocado durante el primer ciclo. Tenemos un mismo equipo común en la mira, es simplemente eso”.

