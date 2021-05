Sin pelos en la lengua Aída Victoria Merlano contestó a irrespetuosa pregunta de un usuario

Aída Victoria Merlano. Foto: Instagram @aidavictoriam

Al igual que muchas otras figuras públicas, Aída Victoria Merlano, respondió por medio de sus historias en Instagram a varias dudas que sus seguidores tenían sobre su persona, sin embargo, no podía faltar el usuario que le quiso faltar al respeto.

En medio de todos los interrogantes hubo uno que decía: “¿por qué eres tan perra?”. Sin salirse de los trapos Merlano contestó: “Porque me encanta sentirme dueña de mí misma, me encanta no avergonzarme de lo que siento, me permito sentir, me encanta poder gritar a los cuatro vientos quien soy sin sentir pena alguna y, sobre todo, me encanta que pendejos como tú no sean quienes ponen las reglas de mi vida”.

Por otro lado, Aída Victoria Merlano también ha hecho eco de la situación político-social por la que atraviesa el país con las protestas que se han venido realizando desde el paro nacional del pasado 28 de abril. En su perfil de Instagram publicó una imagen que da cuenta de la cantidad de casos de abuso policial, número de muertos, entre otras cosas que han ocurrido en los últimos días en el marco de las manifestaciones.

Post en Instagram de Aída Victoria Merlano. Foto: Instagram @aidavictoriam

Sin embargo, la joven no se ha unido a las marchas y explicó sus motivos. “La razón por la que no salgo a marchar ni ando por ahí es básicamente para no dar papaya porque yo no le debo nada a nadie, pero mi mamá dejó muchos enemigos cuando se fue, entonces obviamente por quererla joder a ella me pueden meter mi matada fácilmente y quedo rifada porque dicen: ¡ay!, murió en el paro”, expresó en sus historias en Instagram.

Es de recordar que, Aída Victoria es hija de la excongresista Aída Merlano, quien está prófuga de la justicia colombiana.

Por otro lado, son varias las celebridades que se han manifestado sobre las protestas. De hecho, algunos como el actor Julián Román, la cantante Adriana Lucía, el comediante Alejandro Riaño, las actrices Lina Tejeiro y Diana Ángel se unieron al paro del 28 de abril en el que se rechazaba principalmente, entre otros temas, el proyecto de reforma tributaria, que este domingo dos de mayo fue retirado del Congreso.

Desde entonces muchos famosos no han parado de hablar sobre la situación actual del país a siete días de empezadas las protestas. Una de las más activas es Karol G, quien por medio de Twitter dijo en las últimas horas: “¡Necesitamos ayuda internacional! En mi país las autoridades están abusando del poder y matando personas inocentes que están marchando por nuestros derechos”.

Incluso, otros como el cantante de música popular, Jhon Alex Castaño, le han pedido al presidente Iván Duque que abandone el cargo.

Hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, van 19 muertos en el marco de las manifestaciones.

SEGUIR LEYENDO: