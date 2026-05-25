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Roy Barreras trazó sus ‘líneas rojas’ para apoyar a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Su campaña no dialoga”

El candidato presidencial aseguró que, de no pasar a la segunda vuelta, respaldará a quien represente el sector progresista

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El aspirante advirtió la necesidad de abrir un diálogo para aclarar cualquier duda frente al plan de Gobierno expuesto por Iván Cepeda - crédito Colprensa
El aspirante advirtió la necesidad de abrir un diálogo para aclarar cualquier duda frente al plan de Gobierno expuesto por Iván Cepeda - crédito Colprensa

Roy Barreras, exsenador y actual candidato a la Presidencia de Colombia, ratificó su participación en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, pese a registrar un leve respaldo ciudadano en las encuestas y sondeos de opinión.

En una rueda de prensa, el aspirante del partido La Fuerza indicó que la declinación de su candidatura no es viable legalmente, debido a su participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. También llamó al progresismo colombiano a encaminar sus estrategias hacia una eventual segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, al considerar que Abelardo de la Espriella podría ser el candidato que enfrentaría a Iván Cepeda en esos comicios.

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“Voy a asegurarles algunas certezas. Primero, habrá segunda vuelta, y será aún más reñida que la del 2022. Distraerse en espejismos de triunfos en primera vuelta impide planear con visión estratégica la segunda vuelta (...) la extrema derecha encarnada en el abogado de la mafia, sin ninguna experiencia en asuntos del Estado, derrotará a la derecha tradicional”, indicó Barreras a los medios de comunicación.

Sin embargo, afirmó que, de no pasar a la segunda vuelta, respaldará al candidato del progresismo, representado por Iván Cepeda, aunque detalló cuatro puntos cruciales que, para él, deberá aclarar ante la ciudadanía y evitar que el retorno de la derecha colombiana a la Casa de Nariño.

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Todos los días, muchos colombianos me piden que adhiera ya a Iván Cepeda, ¿pero cómo adherir a un proyecto político cerrado, sectario y excluyente que no despeja claramente estas preocupaciones? (...) los abusos, excesos e improvisaciones de la paz total, la amenaza de una constituyente que destruya las instituciones y con ellas el equilibrio de poderes, el manejo fiscal y el crecimiento de la deuda pública, la solución a la profunda crisis de la salud que no puede seguirse negando y el compromiso con una reforma política anticorrupción que arranque de raíz el sistema clientelar corrupto desde la raíz”, explicó.

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