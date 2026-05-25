Colombia

Andrea Petro habría lanzado dura indirecta a la campaña de Abelardo de la Espriella: “En Colombia no hay tigres salvajes, solo tigrillos”

En su cuenta de Instagram, la joven emprendedora compartió una imagen en la que identificó a los animales de su padre, Gustavo Petro, y los del candidato presidencial. Aprovechó la publicación para lanzar un dardo al abogado

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Andrea Petro se sinceró y reveló que prefiere salir con personas que no conocen su historia ni su apellido - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro le habría enviado una contundente indirecta a Abelardo de la Espriella - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro ha sido una fiel defensora de algunas de las políticas y frases de su papá, el presidente Gustavo Petro, en sus diferentes alocusiones o presentaciones en público.

Recientemente, la mujer usó su cuenta de Instagram para trazar una línea entre dos animales y, de paso, entre dos proyectos políticos. La publicación, que acumula miles de “me gusta”, muestra una ilustración de un jaguar dominando a un tigre en medio de una selva, acompañada de un texto que apuntaría directamente a la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

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“En Colombia no hay tigres salvajes: acá los grandes felinos son los jaguares, los pumas y los tigrillos”, escribió la hija mayor del jefe de Estado. Luego, añadió: “Pero parece que pensar antes de hacer campaña tampoco era prioridad”.

El jaguar de Petro y el tigre de De la Espriella

Abelardo de la Espriella - Tigre - Jaguar
Andrea Petro le habría enviado un dardo al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @andreapetro91/IG

El mensaje conecta dos símbolos que circulan en la política colombiana. Por un lado, el jaguar que el mandatario propuso erigir como estatua y símbolo de la soberanía nacional, tras advertirle a Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio sobre las consecuencias de “amenazar” a Colombia, diciéndoles que ese tipo de presiones podría “despertar al jaguar popular”.

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Incluso, el actual jefe de Estado propuso levantar una estatua del felino como símbolo de la resistencia colombiana ante una supuesta violación a la soberanía.

Por el otro, el tigre, emblema de la campaña de De la Espriella, que el candidato ha utilizado en múltiples discursos como imagen de ataque contra funcionarios del Gobierno Petro.

Una crítica zoológica con filo político

El abogado y empresario, Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia de Colombia utiliza como logo de su campaña un tigre - crédito REUTERS/Luisa González
El abogado y empresario, Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia de Colombia utiliza como logo de su campaña un tigre - crédito REUTERS/Luisa González

La publicación de Andrea Petro convierte un dato de biología en un argumento político: si el tigre no existe en Colombia, tampoco tendría lugar en la narrativa nacional. La imagen del jaguar venciendo al tigre cierra el mensaje sin necesidad de nombrarlo.

Las reacciones en la publicación de la hija del presidente Petro no tardaron en aparecer, y varios de sus seguidores comentaron en respaldo y rechazo al mensaje que quiso transmitir. Algunos de esos fueron: “Firmes por la patria el 31 de mayo”; “No Andrea así no era, estamos cansados de tanta polarización”; “Que sea el animal que sea”; “Seguro que el que llegue tratará de arreglar el desorden que dejaron”, entre otros.

Andrea Petro habló sobre el día que su papá deje la Casa de Nariño

La salida de Gustavo Petro de la Presidencia de Colombia es vista por su hija mayor, Andrea Petro, como el punto de partida de una etapa nueva en la vida familiar. Desde Francia, donde reside por motivos de seguridad, Andrea reflexionó sobre la necesidad de adaptarse al cambio que implica el fin del mandato y la vuelta a una vida privada tras años de alta exposición pública.

Andrea expresó que lo fundamental será acompañar a su padre en el proceso de transición y motivarlo para enfrentar los desafíos que supone dejar la Casa de Nariño. “Esto tiene que haber un después”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales, subrayando la importancia de redefinir el rumbo personal y familiar tras el ejercicio del poder.

Andrea Petro señala que el final de la presidencia de Gustavo Petro marca el inicio de una nueva etapa personal y familiar - crédito @andreapetro91/Instagram

En una carta dirigida a su papá y compartida públicamente, Andrea abordó los temores que han marcado la vida de la familia presidencial, señalando que “detrás del cargo hay un padre que sueña con dejarme un futuro donde no tenga que heredar miedo”.

Andrea y su hermano Andrés viven fuera de Colombia, debido a amenazas de muerte y acoso digital, situaciones derivadas de la actividad política de su padre.

En medio de este panorama, Andrea reiteró que la prioridad ahora es la reconstrucción familiar y el bienestar personal una vez termine el periodo presidencial, dejando de lado la tristeza y enfocándose en el futuro cercano.

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