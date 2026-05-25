Hombres armados secuestraron al hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Iván Guzmán: en la zona opera el ELN y las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel ocurre una semana antes de la primera vuelta presidencial en Colombia - crédito Alcaldía de Tame

Las autoridades confirmaron en la mañana del lunes 25 de mayo de 2026 el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmánmientras regresaba a su vivienda en horas de la madrugada tras compartir con conocidos en el barrio Villa Maestro.

El hecho se presenta apenas una semana antes de que se adelanten los comicios por la primera vuelta presidencial en todo el territorio nacional y pese al comunicado de grupos armados sobre una tregua durante la jornada nacional.

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La víctima, de 33 años, fue abordada por varios sujetos armados que la obligaron a ingresar a un vehículo, emprendiendo la huida por el corredor vial que conecta a los municipios de Tame y Rondón.

El hecho generó alarma entre familiares, amigos y habitantes del municipio, quienes temen por la vida de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel ante el poder de las estructuras armadas ilegales que operan en la zona.

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Presencia armada y reacción de las autoridades

La víctima, de 33 años, fue forzada a subir a un vehículo por sujetos armados cuando regresaba a su casa en el barrio Villa Maestro - crédito Facebook

En el área donde se produjo el secuestro ejercen control el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. Estas organizaciones mantienen influencia sobre extensas zonas rurales y corredores estratégicos cercanos a la frontera con Venezuela, lo que dificulta la labor de búsqueda y rescate.

Las autoridades respondieron con rapidez: unidades especializadas del Gaula de la Policía y del Ejército activaron operativos en la región para intentar dar con el paradero de la víctima.

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Según las primeras hipótesis, los secuestradores habrían abandonado el municipio por la vía que comunica con Rondón, intensificando la incertidumbre sobre el destino de Guzmán Valcárcel.

Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso durante una rueda de prensa realizada el lunes 25 de mayo, destacando que las investigaciones avanzan y calificando el secuestro como “uno de los crímenes más atroces” y recordó que este delito puede conllevar penas de hasta 40 años de prisión.

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Desde el Centro Democrático rechazaron el secuestro el hijo del exalcalde de Tame, Arauca - crédito X

La situación expone una problemática persistente en Arauca, donde el secuestro ha sido un flagelo recurrente. Entre 2023 y la actualidad, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó al menos 530 casos de secuestro en el departamento, la mayoría perpetrados en el contexto del conflicto armado por grupos ilegales. La tendencia muestra un crecimiento preocupante: en 2023 se registraron 90 víctimas, en 2024 la cifra aumentó a 163 y en 2025 alcanzó los 277 casos.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance del problema, los datos oficiales del Ministerio de Defensa indican que en 2025 se produjeron 701 secuestros, lo que equivale a un promedio de dos personas privadas de la libertad cada día, una cifra que no se registraba desde 2006. Esta realidad ha mantenido en alerta a las comunidades locales y refuerza el temor generalizado.

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Entretanto, desde varios sectores políticos se refirieron al reciente plagio del hombre de 33 años. El senador José Vicente Carreño Castro, del Centro Democrático, fue una de las voces que expresó su rechazo al secuestro, solicitando la mediación de la Defensoría del Pueblo y de la Diócesis de Arauca para lograr la liberación de Guzmán Valcárcel.

Paloma Valencia rechazó el secuestro de Alfredo Guzmán y culpó al Gobierno Petro - crédito X

Asimismo, la candidata presidencial Paloma Valencia responsabilizo al presidente Gustavo Petro y su estrategia de paz total por el aumento exagerado de secuestros en todo el territorio nacional.

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“La Paz total nos trajo de vuelta el secuestro, delito más espantoso del que Colombia estaba casi libre.No más secuestros. No más paz total. Nuestra solidaridad con el ex alcalde Guzmán de Tame y con toda la familia”, señaló la candidata.

Organizaciones humanitarias también han manifestado su preocupación, recordando que, según la ONU, de las personas secuestradas en los últimos años, muchas han sido asesinadas, otras liberadas y cerca de 200 continúan desaparecidas.

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