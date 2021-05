Revelan imágenes de cuando Karol G participó en una novela y pocos lo sabían

Karol G. Foto: Colprensa.

Karol G, antes de ser la superestrella internacional que es hoy en día, tuvo una breve aparición en la telenovela del Canal RCN, ‘Pobres Rico’, emitida en el año 2012. En una escena se le ve animando una fiesta junto al reguetonero Reykon. Ambos interpretan el tema ’301′ mientras los personajes de ‘Salomón Ladino’ (Carlos Hurtado), ‘Jhon Alexis Siachoque’ (Camilo Trujillo), ‘Yusmary Siachoque’ (Vanessa Tamayo), entre otros, bailan efusivamente.

De este modo, Tanto Karol G como Reykon actuaron de sí mismos en la novela. Es de recordar que, en los inicios de su carrera la paisa fue corista del intérprete de ‘Señorita’. “El paso que ella tuvo por nuestra compañía, llamémoslo así, fue un aprendizaje para ella, ella misma lo dice, pero lo que la vida le tenía era una cosa mucho más grande que estar haciéndome los coros”, dijo Reykon en 2020 para el programa ‘Suelta la sopa’ de Telemundo luego de ser interrogado sobre su pasado laboral con la cantante urbana.

No sobra decir que, su canción en conjunto, ’301′ (lanzada en 2012), logró pegar en su momento y hasta el momento cuenta con casi 50 millones de visualizaciones en YouTube.

Por otro lado, al igual que muchos otros reconocidos cantantes como Greeicy Rendón y Camilo, la paisa también estuvo en el reality musical ‘Factor XS’ en su versión del 2006. “Llegué hasta los once, casi hasta los seis de las galas y salí. No llegue a las galas, pero fue mi primera aparición en televisión y me gustó, hice muchos amigos y contactos. Después de ese programa tuve como un primer contrato discográfico”, dijo en 2020 en el programa ‘Yo, José Gabriel’.

En ese momento no se imaginaba que se convertiría en una de las cantantes más importantes el género urbano. Hasta ahora cuenta con tres álbumes de estudio: ‘Unstoppable’, que salió al mercado en 2017, ‘Ocean’ lanzado en 2019 y ‘KG0516’, que llegó este 2021.

En 2018 ganó con Latin Grammy como ‘Mejor nuevo artista’.

Durante las últimas semanas la intérprete de ‘¡Ay, Dios mío!’ ha dado mucho de qué hablar no solo por su éxito musical y su nuevo álbum, sino también por su ruptura con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, con quien sostenía una relación sentimental desde 2018, además de haber colaborado en varias canciones como ‘Culpables’, ‘Secreto’, ‘Follow’, entre otras.

Finalmente, Carolina Giraldo Navarro – su nombre de pila – fue una de las tantas figuras públicas que se pronunció en contra del proyecto de reforma tributaria, que este domingo dos de mayo fue retirado del Congreso.

“Mi alma y corazón están con mi país de Colombia con la esperanza de que la lucha, la voz y la sangre que se ha derramado, tenga eco y genere un cambio. Iván Duque el país que usted ve destruido hoy es el mismo país que un día confío en usted y lo eligió como mandatario. ¡Escuche a su pueblo!”, escribió en Twitter.

Por medio de sus redes sociales la cantante colombiana ya había arremetido contra la reforma tributaria. Foto: Captura de pantalla de Twitter

