Sin cuarentena y sin pico y cédula: estas son las medidas que aplican en Bogotá desde este martes

Bogotá. Abril 10 de 2021. Primer día de la tercera cuarentena estricta en Bogotá. (Colprensa - Camila Díaz)

Luego de una serie de reuniones programadas con el Comité Epidemiológico Nacional y Comité Epidemiológico Distrital, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó este lunes 3 de mayo las nuevas medidas que regirán en la ciudad para esta semana producto del tercer pico que atraviesa el país por la COVID-19.

SIN CUARENTENA ESTRICTA ESTE FIN DE SEMANA:

La principal modificación será que se retira el esquema de cuarentenas 4x3, en el cual, los lunes, martes, miércoles y jueves se permitía la libre circulación por las calles y los trabajos presenciales antes del inicio del toque de queda nocturno. Posteriormente, los viernes, sábados y domingos habría confinamiento obligatorio en toda la ciudad.

Sin embargo, en las nuevas disposiciones, la alcaldesa confirmó que ya no aplicará la cuarentena estricta este fin de semana (viernes 7 hasta el lunes 10 de mayo), entre otras razones, con el fin de beneficiar a los comercios de la capital: “Retiramos la medida por razones epidemiológicas y porque no tengo la cara de pedirle al sector productivo que siga sacrificando su trabajo mientras las calles están llenas de gente que decidió no hacer su aporte al cuidado colectivo”.

De igual modo, otra de las novedades será la suspensión del pico y cédula, también el fin de semana, para ingresar a los establecimientos de comercio.

Acorde a lo expresado por López, las cifras de contagios indican que Bogotá ya alcanzó la cúspide del tercer pico: “Hay ciertas estabilidad en la curva de contagios y fallecidos y un descenso en la velocidad de contagios”. Por ello, la apertura parcial de algunos comercios representará un “voto de confianza” para la reactivación controlada de este sector.

Finalmente se hizo una precisión respecto al Día de la Madre: “No hay celebración comercial del Día de la Madre este domingo. Les rogamos quedarse en casa y no hacer reuniones con quien usted no convive”. Esto recordando que el pasado 26 de abril, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, había confirmado a través de un comunicado que dicho evento se aplazará hasta el 30 de mayo “debido a la alta posibilidad de aglomeraciones que se puedan generar durante esta celebración”.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, durante la explicación de las nuevas medidas en la ciudad. Foto: Twitter @ClaudiaLopez

MEDIDAS QUE SÍ CONTINUARÁN VIGENTES:

El toque de queda nocturno se mantendrá, acorde a los lineamientos de la Administración Distrital, todos los días a partir de las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Con ello, solo se podrá movilizar por la ciudad en a menos de que sea por una razón de extrema necesidad o alguna actividad exceptuada, como es el caso de los trabajadores de la salud, personas que presenten alguna emergencia y deban ir un hospital y para domiciliarios.

Asimismo, todos los establecimientos de comercio esencial o no esencial deberán cerrar a las 7:00 p.m. para poder cumplir el toque de queda a las 8:00 p.m. Los comercios relacionados con los servicios de la salud sí estarán habilitados las 24 horas.

La ley seca seguirá presente durante toda la semana, con ello, se prohibe la venta y consumo de licor en establecimientos y en el espacio público. Solo se podrá comprar a domicilio.

Finalmente, continuará la suspensión de la alternancia escolar en jardines y colegios, como inicialmente lo dispuso el comité epidemiológico nacional el pasado 25 de abril.

En el cierre de su intervención, la funcionaria pidió a quienes marcharon la semana pasada para que se practiquen la prueba contra la COVID-19 como una medida de prevención. “Invito a los ciudadanos que asistieron a marchas la semana pasada a tomarse la prueba de COVID esta semana, bien al quinto día de haber estado en una aglomeración o por tener cualquier síntoma respiratorio o malestar. Igualmente a sus familiares y contactos más cercanos. Cuidémonos”, concluyó.

