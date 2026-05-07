Corte Constitucional tumbó millonaria sanción contra la Dimayor y Cielo Rusinque explotó: “Son maniobras que truncan sueños”

Cielo Rusinque expuso su postura frente a un fallo de la Corte Constitucional que anula las sanciones impuestas a la Dimayor por prácticas restrictivas de la competencia - crédito @cielo_rusinque/X

La decisión de la Corte Constitucional sobre la sanción contra la Dimayor abrió un nuevo choque institucional entre el alto tribunal y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encabezada por Cielo Rusinque.

El fallo dejó sin efectos una multa multimillonaria contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y cinco clubes profesionales, medida que la autoridad de competencia había impuesto tras concluir que existieron prácticas restrictivas contra los futbolistas.

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Después del fallo, la superintendente Cielo Rusinque reaccionó y confirmó que la entidad acudiría a recursos legales para intentar revertir la decisión. Por medio de su cuenta en la red social X escribió: “Quiero informar que acabamos de presentar una acción de nulidad en contra del reciente fallo de una Sala de la Corte Constitucional”.

Cielo Rusinque confirmó que la SIC presentó una acción de nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional - crédito @cielo_rusinque/X

Esta es la investigación que gira en torno a Dimayor

La controversia gira alrededor de una prueba técnica que la Dimayor solicitó durante el proceso administrativo. La Corte Constitucional concluyó que la SIC vulneró el debido proceso porque nunca resolvió de forma expresa esa petición antes de cerrar el período probatorio.

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Por esa razón, el tribunal ordenó retrotraer la actuación administrativa y exigió un pronunciamiento motivado sobre la solicitud presentada por la organización del fútbol profesional colombiano.

La investigación comenzó en noviembre de 2021 tras una denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Según la SIC, la Dimayor y varios equipos profesionales habrían establecido mecanismos para limitar la posibilidad de que los jugadores negociaran libremente sus contratos o cambiaran de club.

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Después de varios años de actuaciones administrativas, la Superintendencia impuso sanciones económicas el 15 de octubre de 2025.

La multa superó los $7.000 millones, aunque otras fuentes oficiales calcularon el monto total por encima de los $8.000 millones; las decisiones afectaron a la Dimayor y a Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC y Atlético FC.

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El caso nació en la SIC tras una denuncia de Acolfutpro sobre presuntas restricciones a la libre contratación de futbolistas - crédito @cielo_rusinque/X

La Corte Constitucional, sin embargo, frenó temporalmente ese proceso. El fallo no absolvió a los investigados ni descartó la posibilidad de nuevas sanciones y la sentencia únicamente ordenó que la SIC resolviera de manera expresa la petición probatoria que la Dimayor formuló durante sus descargos. Solo después de esa actuación la entidad podrá continuar el trámite correspondiente.

Cielo Rusinque anunció acción de nulidad contra fallo de la Corte Constitucional

No obstante, la reacción de Cielo Rusinque se centró en cuestionar las razones de la providencia. En un video divulgado en redes sociales, la funcionaria afirmó que la decisión judicial “presenta notables inconsistencias en sus presupuestos fácticos y jurídicos”.

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A juicio de la superintendente, el alto tribunal partió de una interpretación equivocada sobre el manejo de la prueba solicitada por la Dimayor: “Esa prueba fue analizada a fondo por esta Superintendencia y se determinó técnica y legalmente que era inútil para el caso”.

La Corte Constitucional dejó sin efectos la sanción contra Dimayor y cinco clubes por fallas en el debido proceso - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con lo que explicó en la red social, la SIC sí examinó la solicitud y concluyó que no aportaba elementos relevantes dentro de la investigación sobre restricciones a la libre competencia.

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Rusinque defendió la actuación de la entidad y en su extenso video de explicaciones señaló: “Estas no son solo faltas técnicas, son maniobras que truncan sueños, frenan el desarrollo profesional de los deportistas y afectan la esencia misma del deporte en Colombia.

“Resulta desconcertante que mientras el fallo circulaba de manera informal en medios, la Superintendencia solo fuera vinculada mediante notificación oficial el fin del día de ayer”, señaló Cielo Rusinque. La funcionaria agregó que la orden judicial impuso un término de 48 horas para desmontar actuaciones que tomaron años de trabajo técnico.

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Cielo Rusinque aseguró que el fallo de la Corte Constitucional puede llevar el caso contra la Dimayor hacia un escenario de impunidad - crédito @cielo_rusinque/X - Dimayor

Otro de los puntos que expuso la jefa de la SIC tuvo relación con las acciones judiciales previas de la Dimayor. Según indicó, la organización agotó varias oportunidades procesales antes de acudir a la tutela.

“La Dimayor agotó sus oportunidades procesales y, tras guardar un silencio estratégico, acudió a una acción de tutela que ya había sido declarada improcedente por el Tribunal Superior de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia”, dijo en su extenso video de explicaciones.

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Por último, la superintendente señaló: “Queremos decirle a los jugadores de fútbol y a sus organizaciones que la SIC no permitirá que se queden solos en la legítima reivindicación de sus derechos”.

Mientras la Corte Constitucional exige corregir el trámite relacionado con la prueba solicitada por la Dimayor, la SIC busca mantener viva una investigación que consideró clave para proteger la libre competencia dentro del deporte profesional.